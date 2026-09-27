Cổ đông lớn liên quan Chủ tịch Novaland đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu NVL

CTCP Diamond Properties, tổ chức có liên quan đến ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) mới đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu NVL.

Theo thông báo, giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 29/9 đến 9/10/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Mục đích giao dịch được Diamond Properties công bố là cân đối danh mục đầu tư.

Trước giao dịch, Diamond Properties đang sở hữu hơn 181 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 7,536% vốn điều lệ Novaland. Nếu bán hết số cổ phiếu đăng ký, lượng sở hữu của tổ chức này sẽ giảm còn khoảng 178,3 triệu đơn vị, tương ứng 7,424% vốn.

Ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch HĐQT Novaland hiện là người quản lý doanh nghiệp tại Diamond Properties.

Diễn biến thị giá cổ phiếu NVL (Ảnh: SSI).

Đây là lần đăng ký bán cổ phiếu NVL thứ tư của Diamond Properties trong năm 2026. Theo thông tin công bố, trong tháng 3 và 4/2026, tổ chức này có hai lần bán cổ phiếu NVL và một lần bị công ty chứng khoán bán giải chấp với tổng khối lượng khoảng 3 triệu cổ phiếu.

Ở diễn biến liên quan, Công đoàn cơ sở Novaland cũng đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ ngày 28/9 đến 26/10/2026 theo phương thức thỏa thuận. Mục đích giao dịch là phục vụ hoạt động của Công đoàn.

Trước giao dịch, Công đoàn cơ sở Novaland nắm giữ 4,23 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 0,176% vốn. Nếu hoàn tất, lượng sở hữu sẽ giảm còn 1,73 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,072% vốn.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL kết phiên 25/9 tại 11.850 đồng/cổ phiếu, giảm 2,87% so với phiên trước. So với vùng giá đầu tháng 5/2026, thị giá cổ phiếu đã giảm khoảng 40%.

Trước đó, ngày 21/9, Novaland công bố phương án chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỉ lệ thực hiện quyền 3:1. Tổng số tiền dự kiến huy động hơn 8.006,8 tỷ đồng.

Theo phương án, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là 1/10/2026.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 8/10 đến 26/10, trong khi thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 8/10 đến 29/10/2026.

Novaland cho biết số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn của tập đoàn và các công ty con.