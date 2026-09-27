Viet Thai International chi 2.300 tỷ đồng, dự kiến nắm 51% Highlands Coffee

Trước đó, Jollibee Foods Corporation (JFC) cho biết công ty con JSF Investments đã ký thỏa thuận chuyển nhượng 11% vốn tại SF Vung Tau Joint Stock Company (SFVT) cho Công ty cổ phần Việt Thái Quốc tế (VTI). SFVT là công ty nắm giữ hoạt động kinh doanh Highlands Coffee tại Việt Nam.

Ông David Thái, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Highlands Coffee. Ảnh: Highlands Coffee Việt Nam.

Theo thỏa thuận, JFC sẽ chuyển nhượng 1.460.938 cổ phần với giá khoảng 1,6 triệu đồng mỗi cổ phần. Tổng giá trị thương vụ khoảng 2.300 tỷ đồng, tương đương 88 triệu USD, chưa bao gồm các khoản điều chỉnh có thể phát sinh.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của VTI tại Highlands Coffee dự kiến tăng từ 40% lên 51%, trong khi Jollibee giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 49%. Tuy nhiên, thương vụ vẫn cần đáp ứng các điều kiện hoàn tất, trong đó có những chấp thuận cần thiết từ cơ quan quản lý và cổ đông.

VTI do ông David Thái, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Highlands Coffee, thành lập. Highlands Coffee ra đời năm 1999 và sau đó nhận vốn từ Jollibee. Năm 2012, tập đoàn thực phẩm của Philippines chi 25 triệu USD để mua 49% hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và 60% hoạt động tại Hong Kong (Trung Quốc) của VTI.

Jollibee cho biết mức giá trong thương vụ mới được xác định dựa trên phương pháp định giá theo hệ số, kết hợp với EBITDA đã chuẩn hóa và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp. Với mức giá chuyển nhượng này, vốn chủ sở hữu của Highlands Coffee được định giá khoảng 800 triệu USD.

Theo JFC, số tiền thu được từ thương vụ có thể được sử dụng để giảm nợ, tái đầu tư vào những lĩnh vực tăng trưởng hoặc hoàn trả vốn cho cổ đông. Việc giảm tỷ lệ nắm giữ cũng nằm trong chiến lược quản lý danh mục đầu tư của tập đoàn.

Highlands Coffee đã mở rộng nhanh trong những năm gần đây. Đến cuối tháng 6/2026, chuỗi có 1.062 cửa hàng trong và ngoài Việt Nam, bao gồm cả các điểm bán tự vận hành và nhượng quyền. Trước đó, thương hiệu đã cán mốc cửa hàng thứ 1.000 trong tháng 6.

Highlands Coffee chạm mốc 1.000 cửa hàng trên toàn quốc. Ảnh: Highlands Coffee Việt Nam.

Kết quả kinh doanh của chuỗi cũng cải thiện. Trong quý II/2026, EBITDA của Highlands Coffee đạt hơn 1 tỷ peso Philippines, tương đương gần 440 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất kể từ khi số liệu này được công bố. Highlands Coffee hiện đóng góp hơn 8,6% EBITDA của Jollibee.

Song song với mở rộng hệ thống bán lẻ, Highlands Coffee đang xem xét kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Thời điểm được nhắc tới là quý I/2027, nhằm bổ sung nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Nếu việc chuyển nhượng 11% vốn được hoàn tất, cơ cấu sở hữu tại chuỗi cà phê này sẽ thay đổi đáng kể sau hơn một thập kỷ hợp tác giữa VTI và Jollibee, trong khi đối tác Philippines vẫn tiếp tục nắm 49% vốn.