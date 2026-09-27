SCIC được định hướng tiến tới mô hình Quỹ đầu tư quốc gia

SCIC hiện thực hiện chức năng tiếp nhận, quản lý và đầu tư phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh tư liệu.

Chiều 26/9 tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động. Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị SCIC sớm hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động theo hướng Quỹ đầu tư quốc gia.

Theo Phó Thủ tướng, SCIC cần mở rộng khả năng đầu tư, kinh doanh vốn theo nguyên tắc thị trường, đồng thời nâng cao năng lực quản trị tài chính, kiểm soát rủi ro, minh bạch và công bố thông tin.

Định hướng này đánh dấu bước chuyển trong vai trò của SCIC, từ trọng tâm tiếp nhận, quản lý và thoái vốn nhà nước sang hoạt động đầu tư vốn chuyên nghiệp hơn.

Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước cũng đặt ra định hướng tái cơ cấu SCIC theo hướng kinh doanh vốn chuyên nghiệp, tiến tới hình thành Quỹ đầu tư quốc gia. Trước đó, SCIC đã nghiên cứu mô hình quỹ đầu tư của Chính phủ và kinh nghiệm hoạt động của các định chế đầu tư quốc gia trên thế giới.

Theo số liệu công bố tại lễ kỷ niệm, đến hết tháng 6/2026, lợi nhuận trước thuế lũy kế của SCIC đạt 121.138 tỷ đồng; số tiền nộp ngân sách hơn 111.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của tổng công ty đạt trên 70.000 tỷ đồng.

Trong 20 năm hoạt động, SCIC đã chuyển nhượng vốn tại 1.070 doanh nghiệp, thu về gần 56.000 tỷ đồng, tương đương 4,1 lần giá vốn. Tổng số vốn giải ngân cho các cơ hội đầu tư mới đạt hơn 64.000 tỷ đồng.

SCIC hiện có quan hệ hợp tác với hơn 40 tổ chức tài chính và quỹ đầu tư quốc gia trên thế giới.

Theo chức năng hiện nay, SCIC tiếp nhận và quản lý phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp được chuyển giao; thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu; tái cơ cấu, bán vốn; đồng thời đầu tư vào các ngành, lĩnh vực và dự án theo quy định.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị SCIC tập trung nguồn lực cho các dự án, chương trình trọng điểm và những động lực tăng trưởng mới. Một số lĩnh vực được ưu tiên gồm công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, năng lượng, hạ tầng và các ngành có khả năng tạo sức lan tỏa cho nền kinh tế.

SCIC cũng cần tăng cường quản trị rủi ro, ứng dụng công nghệ vào quản lý danh mục và quyết định đầu tư, đồng thời mở rộng hợp tác với các quỹ đầu tư và định chế tài chính quốc tế.

Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế để SCIC có thể vận hành linh hoạt hơn theo nguyên tắc thị trường nhưng vẫn bảo đảm kỷ luật tài chính, minh bạch và an toàn vốn.