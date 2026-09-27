Cổ phiếu KOS giảm sàn 5 phiên liên tiếp, Kosy Group lý giải do áp lực cắt margin

Áp lực bán tháo từ việc các công ty chứng khoán cắt margin

Công ty Cổ phần Kosy (Kosy Group, mã chứng khoán KOS, sàn HoSE) vừa có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về hiện tượng cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp. Giai đoạn giảm kịch biên độ này diễn ra từ ngày 21/9/2026 đến ngày 25/9/2026.

Theo lý giải từ phía doanh nghiệp, thị trường chứng khoán thời gian qua liên tục diễn biến giảm theo quán tính đã gây áp lực tâm lý lớn lên các nhà đầu tư. Thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh cũng khiến nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn.

Một nguyên nhân trọng yếu khác là một số công ty chứng khoán đã thực hiện điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin đối với mã cổ phiếu KOS. Việc siết chặt nguồn vốn vay ký quỹ này làm gia tăng áp lực bán trên thị trường, đẩy giá cổ phiếu đi xuống và gây sức ép lớn lên thanh khoản của mã KOS.

Mặc dù ghi nhận biến động tiêu cực trên sàn chứng khoán, Kosy Group khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi vẫn diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch. Các lĩnh vực chủ chốt bao gồm đầu tư, phát triển dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành các dự án không có bất kỳ biến động bất thường nào từ nội tại doanh nghiệp. Phía công ty cũng cam kết thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật để bảo đảm tính công khai, minh bạch với cổ đông.

Lợi nhuận bán niên tăng mạnh nhưng mới hoàn thành hơn 12% kế hoạch năm

Về bức tranh tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026 cho thấy Kosy Group mang về doanh thu thuần gần 722,7 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 15,4 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 120% so với nửa đầu năm ngoái.

Dù có sự bứt phá về tỷ lệ tăng trưởng, kết quả này vẫn còn khoảng cách rất xa so với mục tiêu đề ra. Năm 2026, Kosy Group lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được 12,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/6/2026, quy mô tổng tài sản của Kosy Group đạt hơn 5.078,4 tỷ đồng, tăng 4,4% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu tài sản cho thấy sự tập trung lớn vào hàng tồn kho với giá trị ghi nhận gần 2.778,5 tỷ đồng, chiếm tới 54,7% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Bên kia bảng cân đối kế toán, áp lực nợ phải trả của công ty đang có xu hướng gia tăng. Tổng nợ phải trả ở mức gần 2.725,6 tỷ đồng, tăng 7,8% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu nợ chủ yếu hình thành từ nợ vay và nợ thuê tài chính với giá trị hơn 1.997,7 tỷ đồng, chiếm 73,3% tổng nợ của toàn hệ thống.