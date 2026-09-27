Xuất khẩu tôm tăng chậm lại, sang Mỹ và EU tiếp tục giảm

VASEP dẫn số liệu Hải quan Việt Nam, tháng 8/2026, xuất khẩu tôm đạt 478,5 triệu USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đạt 3,3 tỷ USD, tăng 12%.

Tôm chân trắng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 2 tỷ USD, tăng 7,6%; tôm sú đạt gần 318 triệu USD, tăng 7,4%; nhóm tôm loại khác đạt 936,6 triệu USD, tăng 25%.

Xuất khẩu tôm tăng 12% trong 8 tháng. (Ảnh minh họa)

Trung Quốc và Hong Kong tiếp tục là động lực lớn nhất, đạt gần 1,12 tỷ USD, tăng 35,9% và chiếm 34,1% tổng xuất khẩu tôm Việt Nam trong 8 tháng. Riêng Trung Quốc đạt hơn 1,07 tỷ USD, tăng 38,2%. Đây là mức tăng nổi bật nhất trong các thị trường lớn và tiếp tục hỗ trợ đáng kể cho kết quả chung của ngành.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang Mỹ đạt 436,1 triệu USD, giảm 11,7%; riêng tháng 8 giảm 12,6%. EU cũng chưa tạo được động lực mới, với kim ngạch 355,3 triệu USD, giảm 3,6%; tháng 8 giảm tới 23,5%.

Trong khi đó, Nhật Bản tăng 6,1% lên 388,5 triệu USD; Australia tăng 18,2%; Canada tăng 6,5%. Khối CPTPP đạt 901 triệu USD, tăng 11%.

Theo nhận định của VASEP, các thông tin mới nhất từ Global Shrimp Forum 2026 (GSF 2026) diễn ra đầu tháng 9 cũng cho thấy những tháng cuối năm sẽ tiếp tục là giai đoạn cạnh tranh quyết liệt, khi nguồn cung thế giới còn tăng và người mua ngày càng chú trọng chất lượng, quy cách sản phẩm, tính ổn định và khả năng đáp ứng nhu cầu từng thị trường.