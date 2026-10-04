Nơi gặp gỡ những dòng chảy hội nhập
Trong dòng chảy hội nhập của đất nước, Lào Cai đang từng bước khẳng định vai trò là điểm kết nối chiến lược, nơi hội tụ các dòng chảy thương mại, đầu tư, du lịch và văn hóa quốc tế. Khát vọng ấy không chỉ là tầm nhìn phát triển của một địa phương biên giới, mà còn là sự đóng góp của Lào Cai vào mục tiêu nâng cao vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng và phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
Nơi gặp gỡ những dòng chảy hội nhập: Bài 1: Vị thế của điểm kết nối chiến lược
Về địa lý, Lào Cai ở đầu nguồn sông Hồng chảy vào đất Việt, nhưng trên bản đồ kinh tế khu vực, Lào Cai có vị trí quan trọng, là điểm giao thoa của các hành lang phát triển, nơi kết nối giữa Việt Nam, ASEAN với thị trường rộng lớn phía Tây Nam Trung Quốc và xa hơn là không gian kinh tế Á - Âu.
Nơi gặp gỡ những dòng chảy hội nhập Bài 2: Mở cửa thị trường đón dòng chảy nguồn lực
Đều đặn mỗi ngày, những chuyến tàu liên vận quốc tế qua ga Lào Cai, hàng nghìn tấn hàng hóa lưu chuyển qua cửa khẩu Kim Thành và ngày càng nhiều doanh nghiệp quốc tế tìm đến khảo sát cơ hội đầu tư. Đó là kết quả của quá trình mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế mà Đảng bộ tỉnh đã kiên trì thực hiện nhiều năm qua.
Nơi gặp gỡ những dòng chảy hội nhập Bài cuối: Khát vọng vươn tới trung tâm kết nối khu vực
Lịch sử phát triển của Lào Cai gắn liền với những tuyến giao thương xuyên biên giới. Từ những đoàn thương nhân qua lại trên tuyến đường cổ nối Vân Nam với vùng đồng bằng Bắc Bộ, đến những đoàn tàu liên vận quốc tế hôm nay. Với vị trí địa lý đặc thù, đã mang đến cho vùng đất Lào Cai những cơ hội phát triển khác biệt.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/noi-gap-go-nhung-dong-chay-hoi-nhap-post911115.html