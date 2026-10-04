Nơi gặp gỡ những dòng chảy hội nhập: Bài 1: Vị thế của điểm kết nối chiến lược

Về địa lý, Lào Cai ở đầu nguồn sông Hồng chảy vào đất Việt, nhưng trên bản đồ kinh tế khu vực, Lào Cai có vị trí quan trọng, là điểm giao thoa của các hành lang phát triển, nơi kết nối giữa Việt Nam, ASEAN với thị trường rộng lớn phía Tây Nam Trung Quốc và xa hơn là không gian kinh tế Á - Âu.

Nơi gặp gỡ những dòng chảy hội nhập Bài 2: Mở cửa thị trường đón dòng chảy nguồn lực

Đều đặn mỗi ngày, những chuyến tàu liên vận quốc tế qua ga Lào Cai, hàng nghìn tấn hàng hóa lưu chuyển qua cửa khẩu Kim Thành và ngày càng nhiều doanh nghiệp quốc tế tìm đến khảo sát cơ hội đầu tư. Đó là kết quả của quá trình mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế mà Đảng bộ tỉnh đã kiên trì thực hiện nhiều năm qua.

Nơi gặp gỡ những dòng chảy hội nhập Bài cuối: Khát vọng vươn tới trung tâm kết nối khu vực

Lịch sử phát triển của Lào Cai gắn liền với những tuyến giao thương xuyên biên giới. Từ những đoàn thương nhân qua lại trên tuyến đường cổ nối Vân Nam với vùng đồng bằng Bắc Bộ, đến những đoàn tàu liên vận quốc tế hôm nay. Với vị trí địa lý đặc thù, đã mang đến cho vùng đất Lào Cai những cơ hội phát triển khác biệt.