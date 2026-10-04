Dự báo thời tiết đêm 4 và ngày 5/10

Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm nay không khí lạnh tràn xuống khiến trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Bắc Trung Bộ cũng bước vào thời kỳ mưa tăng, nhất là từ đêm nay. Trong khi đó, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ chưa chịu tác động mạnh. Nam Bộ duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ.

Tại Lào Cai, đêm nay và ngày mai cần đặc biệt lưu ý sự kết hợp giữa mưa và không khí lạnh. Nền nhiệt sẽ hạ khi khối khí lạnh tăng cường xuống Bắc Bộ, trong khi mưa dông vẫn còn khả năng xảy ra. Nhiệt độ tại một số địa phương vùng thấp có nhiệt độ xuống dưới 16 độ C. Nguy cơ phát sinh lũ quét, sạt trượt đất, đá tại vùng núi và các khu vực có địa hình dốc cần đặc biệt quan tâm.