Sơn La cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới

Cơ quan khí tượng vừa phát đi thông báo khẩn về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai trong ngày 4/10/2026.

Theo cảnh báo, trong 6 giờ tới kể từ thời điểm phát tin, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc, bờ suối nhỏ. Đây là những loại hình thiên tai có khả năng diễn biến nhanh, xảy ra bất ngờ khi mưa lớn kết hợp với địa hình dốc và dòng chảy mạnh.

Sơn La cảnh báo lũ quét trong 6 giờ tới

Sơn La nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ cao

Tại Sơn La, các khu vực có địa hình dốc, ven khe suối, bờ sông suối nhỏ và những nơi đã xuất hiện dấu hiệu mất ổn định về đất đá cần được đặc biệt lưu ý trong thời gian cảnh báo.

Lũ quét có thể hình thành nhanh trên các lưu vực nhỏ, trong khi sạt lở đất có thể xảy ra tại sườn dốc, taluy đường hoặc khu vực dân cư nằm dưới chân núi. Các hiện tượng này không chỉ đe dọa trực tiếp đến người dân mà còn có thể gây chia cắt, ách tắc giao thông.

Cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, dòng chảy, rà soát các điểm có nguy cơ cao và chủ động phương án sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

Chủ động rời khỏi khu vực nguy hiểm

Người dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cần đặc biệt cảnh giác với những dấu hiệu bất thường như nước suối dâng nhanh, chuyển màu đục, xuất hiện tiếng động lạ từ lòng đất hoặc sườn núi, cây cối nghiêng bất thường, mặt đất xuất hiện vết nứt.

Khi nhận thấy nguy cơ lũ quét hoặc sạt lở, người dân cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, ưu tiên bảo đảm tính mạng, không cố ở lại để thu dọn hoặc bảo vệ tài sản.

Các phương tiện giao thông cũng cần hạn chế di chuyển qua ngầm tràn, khu vực suối, đường đèo dốc, chân taluy hoặc những vị trí có nguy cơ đất đá sạt xuống đường trong thời gian mưa lớn và có cảnh báo.

Đặc biệt, người dân không nên đi qua khu vực nước chảy xiết hoặc các tuyến đường đã xuất hiện đất đá tràn xuống, bởi dòng chảy và địa chất có thể thay đổi nhanh chóng.

Trước nguy cơ thiên tai diễn biến bất ngờ, việc chủ động phòng tránh, phát hiện sớm dấu hiệu nguy hiểm và di chuyển kịp thời được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản tại Sơn La và các địa phương đang nằm trong vùng cảnh báo.