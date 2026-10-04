Hội Nữ doanh nhân Thái Nguyên: Đoàn kết, kết nối, vươn xa

Đại biểu dự chương trình.

Trải qua 18 năm xây dựng và phát triển, Hội Nữ doanh nhân tỉnh từng bước trưởng thành, trở thành mái nhà chung đoàn kết, uy tín của cộng đồng nữ doanh nhân trên địa bàn.

Với phương châm: “Đoàn kết – Nhân ái – Hội nhập – Phát triển”, Hội chú trọng kết nối hội viên, nâng cao năng lực quản trị, xúc tiến thương mại, mở rộng hợp tác và lan tỏa trách nhiệm xã hội.

Năm 2026, tiếp tục đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức khi Hội chủ động kiện toàn bộ máy, mở rộng mạng lưới kết nối và thành lập Chi hội số 12 tại khu vực phía Bắc tỉnh. Qua đó, góp phần tập hợp thêm đội ngũ nữ doanh nhân, tăng cường giao lưu, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến nay, Hội đã quy tụ hơn 200 hội viên.

Hội đã tổ chức nhiều hoạt động nổi bật, đặc biệt là tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Giải Pickleball Nữ doanh nhân Việt Nam VAWE lần thứ II...

Bên cạnh đó, Hội cũng triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa như: Bàn giao 4 “Mái ấm yêu thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, duy trì “Mẹ đỡ đầu” cho các em nhỏ mồ côi và đồng hành hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên trao quyết định kết nạp hội viên mới.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã vinh danh Nữ Doanh nhân ASEAN xuất sắc do Mạng lưới Nữ Doanh nhân ASEAN (AWEN) trao tặng bà Nguyễn Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, trao quyết định kết nạp 09 hội viên mới, nhằm mở rộng mạng lưới, tăng cường sức mạnh đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển sản xuất, kinh doanh.