Hà Nội: Xén dải phân cách, mở rộng tuyến đường 'đắt nhất hành tinh'

Nối thẳng trục Kim Liên – Xã Đàn, đường Ô Chợ Dừa từng được ví là một trong những cung đường "đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư trên 800 tỷ đồng, nhưng có tới 2/3 kinh phí phải dành cho công tác giải phóng mặt bằng.

Tuyến đường với mặt cắt trên 80m, mỗi bên đường có 4 làn xe. Với chiều dài 547m, mỗi mét đường tại đây có tổng mức đầu tư trung bình khoảng 1,46 tỷ đồng.

Tuyến đường bắt đầu từ nút giao Ô Chợ Dừa – nơi hội tụ 6 trục phố lớn gồm Xã Đàn, Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa và Nguyễn Lương Bằng. Với mặt bằng rộng và nhiều hướng giao cắt phức tạp, đây là một trong những nút giao có mật độ phương tiện cao nhất Thủ đô, thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm.

Điểm cuối tuyến đường kết nối trực tiếp với dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục vừa thông xe kỹ thuật, đồng thời giao cắt với các phố Hoàng Cầu và Đê La Thành.

Sau khi đoạn Vành đai 1 Hoàng Cầu – Voi Phục thông xe kỹ thuật phần tuyến chính, đường Ô Chợ Dừa xuất hiện "nút thắt cổ chai" ở đoạn cuối tuyến, kéo dài từ số nhà 34 đến nút giao Hoàng Cầu.

Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn này, Sở Xây dựng Hà Nội đã có phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến (đoạn từ số nhà 34 đến số 80) bằng phương án xén bớt dải phân cách giữa để mở rộng lòng đường, tổ chức thành 3 làn xe chạy mỗi chiều.

Ghi nhận thực tế ngày 4/10, đơn vị thi công đang tiến hành xén dải phân cách giữa đoạn từ số nhà 34 đến số 80 phố Ô Chợ Dừa.

Việc xén dải phân cách giúp mỗi chiều đường tăng thêm 5,5m bề rộng mặt đường.

Phần lòng đường được mở rộng thêm sẽ thi công đồng bộ với kết cấu mặt đường hiện trạng và khớp nối kỹ thuật với phương án tổ chức giao thông chung trên toàn tuyến.

Trước đây, dải phân cách giữa trên phố Ô Chợ Dừa được bố trí với bề rộng lớn, trồng nhiều cây xanh và hoa tạo cảnh quan đô thị.

Sau khi hoàn thành cải tạo, đoạn tuyến này tiếp tục duy trì hoạt động giao thông hai chiều, có dải phân cách cố định ngăn cách ở giữa.

Theo phương án của thành phố, từ ngày 9/10, việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến Ô Chợ Dừa sẽ chính thức áp dụng. Lòng đường sau khi mở rộng sẽ được tổ chức thành 3 làn xe chạy mỗi chiều, từng bước giải tỏa điểm nghẽn tại khu vực nút giao Hoàng Cầu – Vành đai 1.