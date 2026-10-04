Các địa phương Lâm Đồng chủ động ứng phó mưa lớn, di dời dân đến nơi an toàn

Tối 4/10, lực lượng chức năng xã Bảo Lâm 2 được huy động trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong thời tiết tối nay ghi nhận tiếp tục có mưa lớn kéo dài. (Ảnh: UBND xã Bảo Lâm 2 cung cấp)

Tối 4/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết trong 24 giờ, từ 16h ngày 3/10 đến 16h ngày 4/10, nhiều khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Hàm Thạnh 71mm, Bắc Gia Nghĩa 70mm, Tà Đùng 69mm, Đạ Tẻh 2 49mm và B’Lao 47mm.

Mưa lớn khiến 55 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 54 căn bị ngập và một căn hư hỏng do cây đổ. Các địa phương đã di dời 41 hộ dân đến nơi an toàn. Khoảng 323ha cây trồng các loại bị ngập úng.

Bảo Lâm 2, B'Lao huy động lực lượng xuyên đêm

Tại xã Bảo Lâm 2, từ đêm 3/10 đến sáng 4/10, mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn các con suối đổ về nhanh, gây ngập tại nhiều khu vực, đặc biệt ở thôn 8 và thôn 9.

Ông Trần Viết Cường, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 2, cho biết địa phương đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ quân sự, công an, dân quân, lực lượng an ninh cơ sở cùng đoàn viên, thanh niên đến các khu vực ngập để hỗ trợ người dân di dời người và tài sản.

Đơn vị chức năng xã Bảo Lâm 2 di chuyển tài sản của người dân ra khỏi vùng ngập nặng ngày 4/10 (Ảnh: UBND xã Bảo Lâm 2 cung cấp)

Theo thống kê, khoảng 40 hộ dân ở Bảo Lâm 2 bị ảnh hưởng do ngập lụt và đã được địa phương hỗ trợ di dời đến nơi an toàn. Có thời điểm nước dâng khoảng 0,8-1,2m tại một số khu vực.

Đến khoảng 18 giờ ngày 4/10, nước tại những điểm ngập nặng đã rút, khoảng 35 hộ dân trở về nhà dọn dẹp, trông coi tài sản. Tuy nhiên, trước khả năng tiếp tục có mưa, xã vẫn duy trì lực lượng tại các điểm xung yếu; khoảng 5 gia đình tiếp tục được hỗ trợ tạm trú tại nơi an toàn.

Tại phường B’Lao, mưa lớn gây ngập tại nhiều khu vực, trong đó có các tổ dân phố Nausri, Tân Hóa, Kim Thanh. Có nơi nước dâng hơn 1m, đường Âu Cơ có đoạn ngập khoảng 1,2m.

Lực lượng quân sự phối hợp công an được triển khai xuyên đêm để chốt chặn các điểm nước tràn qua đường, hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản. Theo thống kê, 11 hộ dân tại phường bị ảnh hưởng do ngập, một hộ đã được di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng phường B'Lao hỗ trợ người dân ở các khu vực ngập nặng đến nơi an toàn trong đêm. (Ảnh: UBND phường B'Lao)

Tại Khu du lịch Đôi Dép, số 27 Cao Thắng, nước tràn vào khu vực cổng, làm sập khoảng 25m tường rào, sạt lở chân hàng rào khoảng 20m; một số vị trí có dấu hiệu rạn nứt. Cổng rào điện tử bị hư hại, khu vực nhà nghỉ và ao cá bị nước tràn vào.

Khoảng 30 du khách đã được sơ tán đến nơi an toàn. Thiệt hại sơ bộ tại khu vực này ước khoảng 4,5 tỉ đồng.

Tại khu vực Nhà máy thủy điện Đại Nga và cầu Tân Lạc, nước tràn vào cổng nhà máy, ảnh hưởng giao thông khu vực đầu cầu. Lực lượng chức năng phối hợp với nhà máy khơi thông dòng chảy, xử lý vật cản. Cổng điện nhà máy bị hư hỏng đã được khắc phục, thiệt hại sơ bộ khoảng 17 triệu đồng.

Vùng lúa Cát Tiên bị ngập nặng

Tại xã Cát Tiên 2, mưa lớn gây ngập khoảng 243ha cây trồng, gồm 170ha lúa, 2ha mía và 71ha cây lâu năm. Ba căn nhà bị ngập nhưng nước đã rút, người dân trở về dọn dẹp, ổn định cuộc sống.

Địa phương cũng ghi nhận sạt lở taluy tại 5 vị trí. Một số tuyến đường liên thôn xuất hiện tình trạng đất đá tràn xuống mặt đường, cây xanh ngã đổ, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng kiểm tra các điểm sạt lở, căng dây, đặt biển cảnh báo và khoanh vùng nguy hiểm; đồng thời triển khai phương tiện xử lý những vị trí ảnh hưởng giao thông.

Mưa lớn làm hàng chục ha hoa màu của bà con khu vực Cát Tiên 2, chủ yếu là lúa bị ngập úng

Tại xã Cát Tiên, mưa lớn làm ngập khoảng 74ha lúa. Một căn nhà bị cây ngã đổ làm hư hỏng một phần.

Địa phương đã tổ chức lực lượng kiểm tra các khu vực thấp trũng, ven sông suối, chủ động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau khi nước rút. Những khu vực có nguy cơ tiếp tục ngập hoặc sạt lở được theo dõi để kịp thời xử lý.

Sẵn sàng mọi tình huống theo phương châm "4 tại chỗ"

Tại phường Langbiang - Đà Lạt, theo báo cáo có khoảng 6ha cây trồng, chủ yếu hoa và rau màu, bị ngập úng. Đây cũng là địa bàn có nhiều vùng sản xuất nông nghiệp nằm ở khu vực thấp, gần suối nên được chính quyền tăng cường kiểm tra khi mưa lớn.

Trong khi đó, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, mưa lớn gây sạt lở bờ taluy trên đường Lý Tự Trọng dài khoảng 10m, cao khoảng 1,5m, làm hư hỏng 4 xe máy. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và triển khai phương án bảo đảm an toàn.

Di dời xe ngập dọc suối Tô Ngọc Vân, phường Xuân Hương - Đà Lạt chiều 4/10

Theo cơ quan chức năng, trong 6 giờ tới, các xã, phường trong tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 10-30mm, có nơi trên 30mm. Nguy cơ sạt lở đất tại khu vực địa hình dốc, nền địa chất yếu và ngập úng ở vùng trũng thấp vẫn còn.

Các địa phương được yêu cầu tiếp tục duy trì trực ban 24/24 giờ, rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng và khu vực có nguy cơ sạt lở; chủ động phương án di dời dân khi cần thiết.

Lực lượng chức năng tiếp tục cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông tại các điểm ngập, sạt lở; tạm thời không cho người và phương tiện qua các vị trí nguy hiểm. Các địa phương cũng tổ chức khơi thông dòng chảy, xử lý sạt lở, hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau khi nước rút.

Khu vực được xã Bảo Lâm 2 bố trí làm nơi tạm trú cho người dân ở vùng có nguy cơ ngập cục bộ. (Ảnh: UBND xã Bảo Lâm 2 cung cấp)

Chính quyền tỉnh yêu cầu các chủ hồ thủy lợi, thủy điện theo dõi chặt diễn biến mưa lũ và vận hành hồ chứa đúng quy trình, góp phần bảo đảm an toàn công trình và hạn chế nguy cơ ngập vùng hạ du.