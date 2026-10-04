Người dân Đắk Lắk , Khánh Hòa làm gác, tích trữ lương thực đón mùa mưa bão

Tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk nơi từng chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ cuối năm 2025, người dân chủ động chuẩn bị các phương án phòng, tránh lũ ngay trước mùa mưa bão năm 2026. Nhà nào cũng sắm cho mình một chiếc ghe để di chuyển.

Ông Nguyễn Hữu Đường, người dân thôn Phú Hữu, cho biết trong trận lũ cuối năm 2025, nhà ông bị ngập hơn 2 m. Rút kinh nghiệm từ năm trước, gia đình ông đã tận dụng một phần diện tích trong nhà để xây dựng căn gác mới, cao hơn mực nước từng ngập. Hơn 50 túi ni lông loại lớn cũng được chuẩn bị sẵn để đựng quần áo, chăn màn và các vật dụng thiết yếu khi có mưa lũ.

Lúa dự trữ cũng được đóng bao, đưa lên vị trí cao.

Không chỉ chuẩn bị chỗ tránh trú, nhiều hộ dân còn chủ động dự trữ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm đủ dùng trong khoảng 10 ngày, đề phòng trường hợp giao thông bị chia cắt, khu dân cư bị cô lập.

Chị Lê Thị Kim Đơn (48 tuổi) cẩn thận kiểm tra chiếc thùng cứu sinh được bộ đội Quân khu 5 tặng, chị Đơn cho biết bên trong vẫn còn đèn pin, bếp lửa, thuốc men và các vật dụng thiết yếu được chia thành từng ngăn. “Nhà tôi giữ rất kỹ. Lỡ nước lên nhanh như năm ngoái thì lấy ra là dùng được ngay. Đồ cần thiết bỏ chung một chỗ nên lúc có chuyện rất tiện”, chị Đơn nói.

Tại khu vực nhà sinh hoạt văn hóa thôn Phú Hữu, một nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ vừa được đầu tư xây dựng. Công trình gồm 2 tầng, xây dựng kiên cố, có sức chứa khoảng 200 người và được trang bị các điều kiện cần thiết để làm nơi tránh trú khi xảy ra thiên tai

Phao cứu sinh, áo phao được bố trí tại nhà cộng đồng để sử dụng khi có tình huống khẩn cấp.

Tại thôn Phú Hữu, ngoài nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ được UBND tỉnh xây dựng, người dân còn có thêm căn nhà tránh lũ do các hội từ thiện, cá nhân hỗ trợ xây dựng theo mô hình lắp ghép vượt lũ.

Tại xã Diên Lạc (tỉnh Khánh Hòa), nơi cũng chịu ảnh hưởng nặng trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, nhiều hộ dân đã tự tìm cách gia cố nhà cửa để tránh lặp lại cảnh bị động như năm trước. Ông Nguyễn Văn Truyền, 72 tuổi, đã chi gần 9 triệu đồng mua sắt và mái tôn để dựng một căn gác chống lũ ngay trên mái ngôi nhà cấp 4.

Trên căn gác rộng khoảng vài chục mét vuông, ông Truyền đã chuẩn bị sẵn mì tôm, chăn gối, bình chứa nước, chén, đũa và một số vật dụng thiết yếu. Ông kể, trong trận lũ lịch sử vừa qua, cả gia đình phải trèo lên mái nhà để cầu cứu. Vì vậy, dù phải vay mượn, gia đình ông vẫn quyết định làm gác chống lũ để có nơi trú an toàn khi nước tiếp tục dâng cao.

Theo khảo sát, các căn gác chống lũ có diện tích khoảng 20-30 m², chi phí xây dựng từ 20-30 triệu đồng. Những căn diện tích 40-50 m² có giá trên 40 triệu đồng, tùy kết cấu và vật liệu.Từ những thiệt hại và trải nghiệm trong trận lũ lịch sử cuối năm 2025, việc chủ động xây dựng nơi tránh trú, dự trữ nhu yếu phẩm và thay đổi phương án sản xuất đang trở thành cách người dân vùng trũng thấp tự bảo vệ mình trước mùa mưa bão.