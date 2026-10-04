Khánh thành cầu giao thông Khương Ngọc 21

Tại chương trình, Nhóm từ thiện Vạn Duyên (Thành phố Hồ Chí Minh) trao tặng 15 xe đạp và 80 phần quà, mỗi phần gồm 1 ba lô chống gù lưng và 20 quyển tập, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm và Trường THCS Hồ Thị Kỷ.

Ông Đỗ Hoàng Liệt, Phó Chủ tịch UBND xã Định Thành (thứ ba từ phải sang) cùng Nhóm từ thiện Vạn Duyên, trao xe đạp và quà cho học sinh.

15 xe đạp cùng các phần quà thiết thực được trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Định Thành.

Ngay sau lễ trao quà, lãnh đạo xã Định Thành cùng các nhà tài trợ thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, đưa cầu Khương Ngọc 21 tại ấp Lung Lá vào sử dụng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành cầu Khương Ngọc 21 tại ấp Lung Lá, xã Định Thành.

Cầu Khương Ngọc 21 có chiều rộng 3,3 m, chiều dài 37 m, tổng kinh phí xây dựng 350 triệu đồng. Trong đó, nhà tài trợ hỗ trợ 220 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do địa phương đối ứng và Nhân dân đóng góp.

Cầu Khương Ngọc 21 có chiều rộng 3,3 m, chiều dài 37 m, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân ấp Lung Lá.

Sau 3 tháng thi công, cầu Khương Ngọc 21 được đưa vào sử dụng, thay thế cây cầu cũ đã xuống cấp. Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân ấp Lung Lá mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy giao thương hàng hoá và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Hoàng Liệt, Phó Chủ tịch UBND xã Định Thành, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm; đồng thời mong muốn Nhóm từ thiện Vạn Duyên tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội thời gian tới./.