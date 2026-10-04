Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất tại 3 tỉnh Trung Bộ

Dự báo thời tiết ngày 5/11: Hà Nội có mưa dông kèm khả năng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Dự báo từ nay đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 4/10, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường, xã: Vật Lại, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Ứng Thiên, Hòa Phú, Quảng Bị, Thanh Oai, Bình Minh,…và các khu vực khác của thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Đối với tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trên.

Theo đó, từ 19 giờ 30 phút ngày 4/10 đến 00 giờ 30 phút ngày 5/10, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Đồng Lương, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Thạch Lập, Yên Phú; Bá Thước, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Điền Lư, Điền Quang, Giao An, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Linh Sơn, Lương Sơn, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Na Mèo, Nam Xuân, Nhi Sơn, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Quan Sơn, Quang Chiểu, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Lư, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Tín, Yên Nhân, Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa).

Tại tỉnh Nghệ An gồm các xã, phường: Châu Lộc, Nghĩa Hưng, Tam Hợp; Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Khê, Châu Tiến, Con Cuông, Giai Xuân, Hùng Chân, Mậu Thạch, Minh Hợp, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Ham, Nga My, Nghĩa Mai, Nhân Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Quang, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Tiên Đồng, Tiền Phong, Yên Hòa.

Đối với tỉnh Hà Tĩnh có các xã phường: Kim Hoa, Vũ Quang; Đức Đồng, Đức Thọ, Hương Sơn, Mai Hoa, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Tứ Mỹ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Từ 16 giờ đến 18 giờ ngày 4/10, khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Đồng Lương 64,8mm, Lương Sơn 48,8mm (Thanh Hóa); Châu Lộc 113,2mm, Tam Hợp 95,6mm (Nghệ An); Sơn Hàm 71mm, Sơn Trường 52,6mm (Hà Tĩnh);...

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, đêm 4/10 và ngày 5/10, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 5/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-3m, biển động mạnh. Từ ngày 6/10 gió giảm dần. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao từ 2-4m, biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.