Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Lào Cai

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn giám sát, chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu theo Quy định số 124-QĐ/TW.

Theo đó, sau hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã rà soát, hoàn thiện quy chế thực hiện dân chủ; tăng cường công khai, minh bạch; gắn thực hiện dân chủ với cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trách nhiệm của người đứng đầu.

Các thành viên Đoàn giám sát và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi làm việc giữa Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND tỉnh Lào Cai.

Trách nhiệm của người đứng đầu được chú trọng thông qua công tác tiếp công dân, đối thoại, nắm bắt và giải quyết kiến nghị, phản ánh ngay tại cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo thực hiện dân chủ, tăng cường trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành.

Giai đoạn từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2026, MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 1.790 cuộc tiếp xúc với 62.500 lượt cử tri, tiếp nhận 10.136 ý kiến, kiến nghị. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức 962 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, với 18.416 người tham dự.

Cùng với đó, chuyển đổi số được đẩy mạnh nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Toàn tỉnh đã tích hợp 2.201 thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 89%, tỷ lệ hồ sơ được trả kết quả trực tuyến đạt 98%. Năm 2025, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,92%, riêng cấp xã đạt 99,13%; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt 84,41%.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ của Nhân dân, việc công khai thủ tục hành chính, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chế độ, chính sách; tổ chức đối thoại và trách nhiệm của người đứng đầu.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, cho ý kiến về việc lấy ý kiến tại cơ sở; việc hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; quyền thụ hưởng của người dân ở địa phương…

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cũng trực tiếp giải trình, làm rõ những vấn đề Đoàn giám sát quan tâm, đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Lào Cai nhất quán quan điểm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp không làm gián đoạn quyền làm chủ của Nhân dân; đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu có tính quyết định đối với chất lượng thực hiện dân chủ ở cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh nêu rõ, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu theo phương châm gần dân, sát dân, hiểu dân; thực hiện nghiêm công khai, minh bạch, chủ động đối thoại và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy chế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã; gắn thực hiện dân chủ ở cơ sở với trách nhiệm người đứng đầu, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trong đó, trọng tâm là chuyển mạnh từ “có thực hiện” sang “thực hiện thực chất, hiệu quả”, lấy kết quả và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan Trung ương tiếp tục có hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là đối với các xã có địa bàn rộng, dân cư phân tán; quan tâm các giải pháp hỗ trợ địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, địa hình chia cắt nâng cấp hạ tầng số, nâng cao kỹ năng số để người dân có điều kiện tham gia, giám sát và thực hiện đầy đủ quyền làm chủ.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, Lào Cai là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, có biên giới, miền núi; đồng thời là đầu mối giao thương, có cửa khẩu quốc tế. Vì vậy, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của người đứng đầu phải được nhận thức sâu sắc và cụ thể hóa một cách thực chất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật các quy định liên quan; tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hành dân chủ để cán bộ, công chức và người dân hiểu rõ quyền, trách nhiệm của mình, từ đó chủ động tổ chức thực hiện.

Đồng thời, xác định thực hiện dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức đối thoại và tương tác với Nhân dân; tăng cường các hoạt động đối thoại trực tiếp, trực tuyến; chú trọng lắng nghe, tiếp thu và phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp; phải quan tâm đến việc tiếp nhận, phản hồi, giải quyết, xử lý những vấn đề mà người dân phản ánh.

Đồng chí Hà Thị Nga đề nghị tỉnh Lào Cai xác định thực hiện dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức đối thoại, tương tác với Nhân dân; tăng cường đối thoại trực tiếp và trực tuyến, chú trọng lắng nghe, tiếp thu, phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Điều quan trọng không chỉ là tạo kênh để người dân phản ánh, mà phải tiếp nhận, giải quyết và xử lý đến cùng những vấn đề người dân kiến nghị.

Cùng với đó, Lào Cai cần chủ động nghiên cứu, mở rộng các hình thức thực hiện dân chủ trên môi trường số; tiếp tục rà soát, cập nhật các quy định liên quan, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ, công chức và người dân hiểu rõ quyền, trách nhiệm của mình. Thực hiện dân chủ ở cơ sở phải được xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Hà Thị Nga cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt hơn vai trò nòng cốt, tăng cường vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện quyền làm chủ; đổi mới hoạt động đối thoại, quan tâm triển khai hiệu quả “Tháng nghe dân nói”, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động sử dụng các kênh tương tác trực tuyến, trong đó có Cổng Mặt trận số 24/7.

Đối với những kiến nghị của tỉnh, Đoàn giám sát ghi nhận, tiếp thu để nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về thực hiện dân chủ ở cơ sở; trong đó có việc bảo đảm điều kiện hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, hướng dẫn phù hợp với đặc thù của từng địa phương và hỗ trợ nâng cao kỹ năng số cho người dân.