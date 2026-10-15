Hành động đẹp của cổ động viên đối thủ khiến Mourinho không thốt nên lời

Ở lần tái ngộ này, nhà cầm quân 63 tuổi trở về với tư cách huấn luyện viên trưởng của Real Madrid, nhưng không vì thế mà tình cảm của các Romanisti dành cho ông suy giảm. Người hâm mộ đã đặc biệt dành tặng cho Mourinho một tấm băng rôn tri ân với nội dung tạm dịch: “Người mang vinh quang về cho Rome sẽ mãi mãi được Rome tôn vinh. Đôi bàn tay của ngài đã mang về những chiến tích huy hoàng, và người dân nơi đây sẽ trao cho ngài vinh quang bất diệt!”.

Ngoài ra, một tấm băng rôn khác với ý nghĩa “Vì một thế giới đặc biệt, vì thành Rome bất tử, Hail Mou!” cũng được những CĐV giơ cao trong ngày vị huấn luyện viên này trở về với mái nhà xưa.

Xung quanh là hàng loạt những lá cờ mang màu sắc vàng – đỏ của Giallorossi in hình Mourinho nâng cao chiếc cúp Conference League, danh hiệu châu Âu đầu tiên của đội bóng. Camera trên sân bắt gặp cảnh ông lặng người đi vì xúc động, rồi tiến tới tri ân, cảm ơn các cổ động viên Roma.

Đây cũng ghi dấu kỉ lục “vô tiền khoáng hậu” mà chưa ai đạt được: Huấn luyện viên đầu tiên giành được bộ ba cúp châu Âu bao gồm Champions League, Europa League và Conference League.

Thông điệp đầy ý nghĩa được các Romanisti gửi đến HLV Mourinho (Ảnh: Getty Images)

Trên sân, đội khách có màn lội ngược dòng không tưởng sau khi đã bị dẫn trước đến 3-1. Lần lượt những Mbappe, Carlos Espi, Endrick và Rudiger lên tiếng đúng lúc để đem về chiến thắng 4-3 nghẹt thở. Đáng chú ý, người ghi bàn thắng cuối cùng là Rudiger cũng từng có thời gian chơi cho Roma. Anh thi đấu tại đây từ 2015 tới 2017, từng bước vươn mình để trở thành một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới, rồi gặt hát vô số danh hiệu cùng Chelsea và Real Madrid.

Real Madrid có màn lội ngược dòng không tưởng (Ảnh: Getty Images)

Chiến thắng này đưa Real Madrid tạm thời chen chân vào top 8 League Phase của Champions League, trong khi AS Roma bị đẩy xuống vị trí thứ 25 trên bảng xếp hạng. Còn với cá nhân Mourinho, chắc hẳn ông đã có một buổi tối giữa tuần tràn ngập trong niềm vui và những kỉ niệm đáng nhớ.