TP. Đồng Nai đăng cai 4 môn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Theo kế hoạch của Ban tổ chức, Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 14.11 đến 12.12, với địa điểm chính tại TP.HCM cùng Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội.

Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 12.000 cán bộ, HLV, VĐV thuộc 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Quân đội, Công an. Các đoàn tranh tài ở 973 nội dung thuộc 48 môn thể thao.

Nội dung việt dã leo núi của môn điền kinh sẽ diễn ra tại núi Bà Rá, phường Phước Long. Ảnh: Như Huy

Tại Đồng Nai, kickboxing là môn khởi tranh sớm nhất, dự kiến từ ngày 6 đến 15.11 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố (cơ sở 2, phường Bình Phước).

Các VĐV tranh tài ở 23 nội dung, gồm 12 nội dung lowkick với 8 hạng cân nam, 4 hạng cân nữ và 11 nội dung fullcontact với 8 hạng cân nam, 3 hạng cân nữ.

Tiếp đó, nội dung việt dã leo núi diễn ra từ ngày 20 đến 23.11 tại núi Bà Rá, phường Phước Long.

Các VĐV tranh tài ở hai nội dung cá nhân nam 7,7km và cá nhân nữ 5,4km. Địa hình đặc thù tại núi Bà Rá sẽ đặt ra yêu cầu cao về sức bền, khả năng phân phối thể lực và chiến thuật thi đấu.

Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP. Đồng Nai sẽ là nơi diễn ra các nội dung của môn wushu. Ảnh: TTHTTĐTT TP. Đồng Nai

Môn wushu được tổ chức từ ngày 22 đến 30.11 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố (cơ sở 1, phường Tân Triều), với 30 nội dung, gồm 19 nội dung taolu và 11 nội dung sanda.

Khép lại chương trình thi đấu tại Đồng Nai là môn sailing, diễn ra từ ngày 5 đến 10.12 tại hồ Trị An, phường Trị An. Các VĐV tranh tài ở 10 nội dung dành cho nam, nữ và hỗn hợp nam nữ.

Việc đăng cai 4 môn thể thao với đặc thù khác nhau đòi hỏi Đồng Nai chuẩn bị đồng bộ về cơ sở vật chất, nhân lực chuyên môn, hậu cần và điều hành thi đấu.

Đây không chỉ là nhiệm vụ góp phần vào thành công chung của Đại hội mà còn là dịp để địa phương thúc đẩy phong trào thể thao, khai thác tiềm năng du lịch và quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, giàu tiềm năng phát triển.