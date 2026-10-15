Vì sao bầu Đức không bao giờ làm Chủ tịch VFF?

Ở bóng đá Việt Nam, không phải cứ doanh nhân nào có tiềm lực tài chính là họ sẽ tranh vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ngược lại, doanh nhân yêu bóng đá, đóng góp lớn, có tâm và tầm thì phần lớn đều không tranh ghế Chủ tịch VFF.

Bầu Đức là doanh nhân để lại dấu ấn sâu đậm nhất với bóng đá Việt Nam trong khoảng 25 năm qua. Ông đưa HAGL bước vào bóng đá chuyên nghiệp, đầu tư mạnh cho đào tạo trẻ và mở ra một cách làm bóng đá mà sau này nhiều đội bóng phải nhìn vào. Nhưng trong hành trình ấy, ông không bao giờ tranh chức Chủ tịch VFF, dù nói sòng phẳng là rất nhiều người từng tiến cử hay đông đảo người hâm mộ mong ông làm Chủ tịch VFF. Nhiệm kỳ VFF khóa IX là minh chứng, bầu Đức từ chối dù được đề cử làm Chủ tịch VFF.

Bầu Đức có 25 năm làm bóng đá, đóng góp lớn cho đào tạo trẻ và bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Nhưng ông chưa bao giờ chọn tranh ghế Chủ tịch VFF.

Thực tế, bầu Đức từng giữ chức Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, nhưng lần đó ông chủ HAGL ra làm vì ủng hộ cố Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Câu chuyện này cũng giống lần bầu Đức ủng hộ bầu Thắng làm Chủ tịch VPF. Đây cũng là vị trí phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và vị thế của một doanh nhân lớn.

Khi bóng đá Việt Nam cần tiền, cần nhà tài trợ hoặc cần những mối quan hệ kinh doanh để tạo nguồn lực, bầu Đức có thể phát huy tối đa thế mạnh của mình. Ông từng sẵn sàng bỏ tiền túi để hỗ trợ bóng đá Việt Nam, trong đó có câu chuyện sang Hàn Quốc tìm kiếm HLV Park Hang Seo và tham gia trả lương cho nhà cầm quân này trong giai đoạn đầu. Đó là cách một doanh nhân có thể đóng góp cho bóng đá: tạo ra tiền, tạo ra nguồn lực và dùng nguồn lực ấy để mở đường cho những giá trị lớn hơn.

Tuy nhiên, Chủ tịch VFF lại là câu chuyện khác. Một nhiệm kỳ Chủ tịch VFF kéo dài 4 năm đòi hỏi người đứng đầu phải dành rất nhiều thời gian cho bóng đá. Không chỉ là những cuộc họp trong nước, công tác đội tuyển hay các vấn đề của giải đấu, mà còn là quan hệ với AFF, AFC, FIFA, tham gia các cuộc họp quốc tế, theo dõi chiến lược phát triển bóng đá và xử lý hàng loạt vấn đề phát sinh.

Một doanh nhân lớn có tiền, có uy tín và có tình yêu bóng đá, nhưng quỹ thời gian mới là rào cản lớn nhất. Có những giai đoạn doanh nghiệp cần người đứng đầu dốc toàn lực. Một cuộc họp quan trọng của bóng đá có thể chờ, nhưng một quyết định kinh doanh lớn thì không phải lúc nào cũng có thể giao cho người khác. Vì vậy, nếu vừa điều hành một tập đoàn lớn, vừa cam kết dành toàn bộ thời gian để điều hành VFF thật tốt trong 4 năm, đó là bài toán thực sự quá khó.

Tư thế của người đứng đầu VFF còn được thể hiện ở bóng đá quốc tế. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn là một ví dụ rất rõ. Ông không chỉ điều hành bóng đá Việt Nam mà còn giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống bóng đá khu vực và châu Á. Ông là Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC nhiệm kỳ 2023-2027, từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFF nhiệm kỳ 2022-2026 và là thành viên Ủy ban Thi đấu các đội tuyển nam FIFA nhiệm kỳ 2025-2029.

Ông Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch FIFA.

Thời gian qua, hình ảnh ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục xuất hiện ở những sân khấu lớn của bóng đá châu Á. Tại ASIAD 2026, ông giữ vai trò Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam và trực tiếp trao HCV cho U23 Hàn Quốc.

Những hình ảnh như vậy thực sự có giá trị lớn với hình ảnh bóng đá Việt Nam. Đó là vị thế, uy tín và mạng lưới quan hệ mà người đứng đầu một liên đoàn bóng đá quốc gia đã dốc tâm huyết, tài năng để xây dựng trong nhiều năm.

Với một doanh lớn và yêu bóng đá như bầu Đức, câu chuyện cần được nhìn ở một góc độ khác. Ông có thừa uy tín và tầm vóc nếu muốn tranh chức Chủ tịch VFF. Nhưng có lẽ bầu Đức hiểu thế mạnh của mình nằm ở đâu và đâu là vị trí ông có thể đóng góp hiệu quả nhất cho sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Đó cũng là điều mà dường như nhiều doanh nhân yêu bóng đá đã nhìn nhận. Không phải doanh nhân có tiền là phải ngồi ghế cao nhất ở VFF. Không phải cứ có đóng góp lớn là phải tranh chức Chủ tịch VFF.

Bóng đá cần doanh nhân để tạo nguồn lực, cần những người thực sự giỏi chuyên môn để xây dựng kế hoạch và cần một người đứng đầu dành hết thời gian cho VFF, có kinh nghiệm quản trị, đặc biệt có quan hệ quốc tế và năng lực giỏi được các tổ chức bóng đá hàng đầu thừa nhận để đại diện cho bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế. Bầu Đức đã từng chọn vị trí phù hợp nhất với mình. Và điều đó phản ánh đầy đủ về tư thế, tình yêu bóng đá của một người đã dành cả một phần đời cho bóng đá, khi việc đóng góp cho bóng đá quan trọng hơn việc mình phải ngồi vào chiếc ghế nào.