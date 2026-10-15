Martinez khó thoát cái kết như Ronaldo tại MU?

Martinez sẽ chịu cái kết như Ronaldo tại MU?

Hôm 14/10, Martinez gây chấn động khi công khai bày tỏ sự thất vọng với ban lãnh đạo MU sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại Champions League. Không chỉ đề cập đến màn trình diễn trên sân, tuyển thủ Argentina bày tỏ sự thất vọng với cách quản lý của CLB.

Martinez cho rằng MU cần đầu tư mạnh mẽ hơn vào đội hình để cạnh tranh những danh hiệu lớn, đồng thời đặt câu hỏi về chiến lược tuyển dụng của Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox.

Theo Martinez, việc chỉ đổ lỗi cho HLV hay các cầu thủ sau những kết quả tệ là chưa đủ, bởi những vấn đề của MU còn bắt nguồn từ cách vận hành ở cấp cao hơn. Anh cũng bày tỏ sự thất vọng khi đội bóng chưa đạt được tham vọng tương xứng với vị thế và lịch sử của mình.

Martinez bất mãn với cách điều hành tại MU. Ảnh: Reuters.

Theo M.E.N, việc Martinez bày tỏ nỗi thất vọng như giọt nước tràn ly, thậm chí có thể khiến trung vệ này đối diện nguy cơ rời đội trong mùa giải này. Những gì Martinez đang làm được cho là đi vào vết xe đổ của Cristiano Ronaldo, người cũng từng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề của MU trước truyền thông.

Tháng 11/2022, Ronaldo từng tạo ra cơn địa chấn trong cuộc phỏng vấn nhà báo Piers Morgan. Tiền đạo người Bồ Đào Nha tuyên bố cảm thấy "bị MU phản bội", đồng thời khẳng định không tôn trọng HLV Erik ten Hag vì cho rằng nhà cầm quân này không dành sự tôn trọng cho mình.

Siêu sao 41 tuổi khi đó còn chỉ trích sự trì trệ của CLB kể từ khi Sir Alex Ferguson rời ghế huấn luyện năm 2013. Cuộc phỏng vấn được công bố trong bối cảnh mối quan hệ giữa anh và Ten Hag đã rạn nứt, đặc biệt sau những tranh cãi liên quan đến việc từ chối vào sân thay người và tự ý rời sân khi trận đấu chưa kết thúc.

Chỉ ít ngày sau khi cuộc phỏng vấn gây bão truyền thông, MU thông báo Ronaldo rời đội bóng theo thỏa thuận chung, có hiệu lực ngay lập tức. Hai bên khép lại mối lương duyên thứ hai trong hoàn cảnh đầy căng thẳng, dù tiền đạo này từng ghi 145 bàn sau 346 lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford trong hai giai đoạn khoác áo CLB.

Lisandro Martinez đối mặt nguy cơ bị MU phạt.

Câu chuyện của Ronaldo là lời nhắc nhở với Martinez. Tại một đội bóng chịu sức ép thành tích lớn như MU, việc công khai chỉ trích ban lãnh đạo có thể khiến mâu thuẫn nội bộ trở nên nghiêm trọng hơn.

Thực tế, Martinez từng được liên hệ để rời MU vào mùa hè vừa qua. Tuyển thủ Argentina nhận được sự quan tâm của Atletico Madrid và Barcelona, nhưng MU không muốn anh ra đi. Sau sự việc vừa qua, tương lai của Martinez có thể bị xem xét lại.

Lịch sử tại Old Trafford cho thấy một điều: khi niềm tin giữa cầu thủ và ban lãnh đạo suy giảm, tài năng hay danh tiếng cũng không bảo đảm một kết thúc êm đẹp cho bất kỳ cá nhân nào. Ngay cả khi chiếm trọn niềm tin của ban huấn luyện, việc Martinez bị loại bỏ ngay lập tức là điều vẫn có thể xảy ra tại Old Trafford.

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Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.