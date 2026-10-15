Lisandro Martinez sẽ bị tống khứ khỏi MU sau phát ngôn gây sốc

Lisandro Martinez đặt dấu hỏi về chất lượng đội hình, đồng thời chĩa mũi dùi vào ban lãnh đạo, đặc biệt là Giám đốc bóng đá Jason Wilcox vì thiếu đầu tư trong kỳ chuyển nhượng hè.

Thất bại 0-2 trên sân Atletico Madrid tại Champions League kéo dài chuỗi trận không thắng của MU lên con số 5. Chủ nhật này, Quỷ đỏ sẽ làm khách trước Leeds.

Lisandro Martinez nhiều khả năng sẽ bật bãi khỏi MU - Ảnh: Alamy

Dù một số cầu thủ đánh giá cao sự thẳng thắn của Martinez, những người khác lại dè dặt, không muốn công khai đứng về phía tuyển thủ Argentina.

Một cầu thủ trụ cột cho rằng, những phát biểu của Martinez khiến thất bại trước Atletico bị truyền thông xoáy sâu hơn, trong khi toàn đội cảm thấy họ đã chơi không tệ trước đối thủ từng vào bán kết Champions League mùa trước.

Martinez tránh các tay săn ảnh khi MU trở về sân bay Manchester ngay trước 3 giờ sáng thứ Tư.

Các thành viên và nhân viên được đưa về trung tâm huấn luyện Carrington để lấy xe cá nhân ngay trong đêm.

Dàn sao MU được nghỉ hôm qua, nhưng những nhân sự cấp cao vẫn có mặt tại trung tâm huấn luyện giữa lúc đội bóng tiếp tục chìm trong khủng hoảng. CLB chưa phản hồi về khả năng áp dụng án kỷ luật với Lisandro Martinez.

MU đang sở hữu đông đảo cầu thủ Mỹ Latinh trong đội hình. Martinez cũng nằm trong nhóm 6 thủ lĩnh được cựu HLV trưởng Ruben Amorim kiện toàn hồi năm ngoái.

Trung vệ 28 tuổi đã bước vào năm cuối hợp đồng, trong bối cảnh MU có quyền gia hạn thêm 12 tháng.

Nếu đội chủ sân Old Trafford không kích hoạt điều khoản này trước kỳ chuyển nhượng mùa đông, Martinez có thể đàm phán ký thỏa thuận gia nhập một CLB nước ngoài sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn.

MU cũng lên kế hoạch cải tổ hàng thủ vào năm tới. Thế nên, đội bóng sẵn sàng chia tay cả Lisandro Martinez, Harry Maguire lẫn Luke Shaw.