AFC xác nhận có thể hoãn Asian Cup 2027

Vòng chung kết Asian Cup 2027 quy tụ 24 đội mạnh châu Á dự kiến diễn ra từ ngày 7-1 đến 5-2 tại Ả Rập Xê Út.

Theo kế hoạch AFC công bố, ba thành phố đăng cai là Riyadh, Jeddah và Al Khoba. Riêng thủ đô Riyadh dự kiến tổ chức 31 trong 51 trận của giải.

Các cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh mới đây làm gia tăng những lo ngại.

Thời gian qua, một số sự kiện thể thao quốc tế tổ chức tại Ả Rập Xê Út đã phải hoãn hoặc dời lịch. Trận đấu gần nhất của CLB Al-Nassr tại Cúp châu Á phải lùi khoảng một giờ sau cảnh báo an ninh liên quan tên lửa hướng về Riyadh.

Trước những lo ngại từ phía các liên đoàn, đội tuyển tham dự Asian Cup 2027, AFC để ngỏ khả năng dời giải sang năm 2028.

"Chúng tôi có thể chờ đến cuối tháng 11-2026. Tình hình trong khu vực có thể thay đổi rất nhanh theo hướng tốt hơn hoặc xấu đi. Chúng tôi cần theo dõi diễn biến", Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa nói với truyền thông ngày 14-10, bên lề cuộc họp Hội đồng FIFA.

Ông Salman khẳng định AFC chưa vội đưa ra quyết định về việc hoãn giải. "Nếu cần quyết định, chúng tôi sẽ làm. Nhưng nếu cần thiết, chúng tôi có thể lùi giải một năm, sang 2028. Chúng tôi đang theo dõi tình hình và mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch", ông Salman nói tiếp.

Việc lùi giải sang 2028 - nếu thực hiện - chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các kế hoạch của AFC, các đội tuyển, liên đoàn và giải quốc nội của các quốc gia có đội tuyển tham dự.

Đáng chú ý, hiện một số liên đoàn thành viên, điển hình là Hàn Quốc đề xuất AFC đổi địa điểm đăng cai sang Australia để đảm bảo tiến độ và các tiêu chí về an ninh.

Được biết, trong ít ngày tới, AFC sẽ có cuộc họp quan trọng và có thể chốt phương án tổ chức Asian Cup 2027 phù hợp với tình hình hiện tại.

Cùng với 23 đội tuyển khác, đội tuyển Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn đang theo dõi sát các diễn biến, cập nhật liên quan từ AFC về kế hoạch tổ chức Asian Cup 2027. Để chuẩn bị cho giải, tuyển Việt Nam đã chốt kế hoạch giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan vào tháng 11 tới tại sân Thiên Trường.