Xếp hạng 'Cúp C1 châu Á' mới nhất: Các CLB Nhật Bản áp đảo, Công an Hà Nội gặp khó

Kashima Antlers vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng 1-0 trước Công an Hà Nội ở lượt trận thứ hai. Đội bóng Nhật Bản có 6 điểm sau hai trận toàn thắng, cùng hiệu số bàn thắng bại 8-1.

Kashima Antlers (áo trắng) vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng tối thiểu trước Công an Hà Nội. Ảnh: AFC

Hai đại diện khác của Nhật Bản là Gamba Osaka và Vissel Kobe cũng có 6 điểm, tạo nên thế áp đảo của bóng đá xứ mặt trời mọc ở nhóm đầu. Beijing FC (Trung Quốc) có cùng thành tích toàn thắng nhưng tạm xếp thứ tư do kém hiệu số.

Phía sau nhóm dẫn đầu, Shanghai Port FC (Trung Quốc) và Johor (Malaysia) cùng có 4 điểm, tiếp tục cạnh tranh những vị trí thuận lợi trong cuộc đua giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Ở nhóm cuối bảng, năm đội chưa giành được điểm nào gồm Newcastle (Australia), Port FC (Thái Lan), Pohang (Hàn Quốc), CAHN và Ratchaburi (Thái Lan).

Kết quả này đặt đại diện Việt Nam vào tình thế khó khăn sau hai lượt trận đầu, buộc đội bóng phải sớm cải thiện phong độ nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Bảng xếp hạng sau lượt trận thứ hai khu vực phía Đông AFC Champions League Elite 2026/27. Ảnh: Aseanfootball

AFC Champions League Elite có 24 đội tham dự, chia thành hai khu vực Đông Á và Tây Á. Ở giai đoạn vòng bảng, mỗi đội thi đấu 8 trận, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Tám đội có thành tích tốt nhất mỗi khu vực sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Với CLB Công an Hà Nội, khoảng cách điểm số sau hai vòng chưa khép lại cơ hội, nhưng đội bóng cần nhanh chóng tìm lại sự ổn định và cải thiện hiệu quả thi đấu để cạnh tranh suất đi tiếp tại sân chơi cấp CLB hàng đầu châu Á.