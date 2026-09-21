Nỗ lực cho mục tiêu chung

Xã Bà Nà đang tập trung cho các mũi nhọn đột phá để duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 12-13%/năm. TRONG ẢNH: Trung tâm hành chính xã Bà Nà. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Cụ thể hóa chỉ tiêu sát thực tiễn cơ sở

Tại phường Hòa Xuân, địa bàn đô thị đang có tốc độ phát triển hạ tầng và dân cư nhanh chóng, việc đưa nghị quyết vào đời sống được thực hiện với tinh thần quyết liệt. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Xuân cho biết, ngay sau khi Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 51-CTr/TU, Đảng ủy phường đã ban hành Kế hoạch số 82-KH/ĐU để cụ thể hóa các mục tiêu phù hợp với thực tiễn địa phương.

Quan điểm của Hòa Xuân là không chạy theo phát triển công nghiệp mà tập trung vào các động lực mới như dịch vụ, thương mại, kinh tế đô thị gắn với chuyển đổi số. Theo ông Hùng, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố không chỉ là những con số doanh thu đơn thuần, mà còn là kết quả của việc cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng một đô thị đáng sống. Đảng ủy phường đã chỉ đạo từng cơ quan rà soát, lượng hóa nhiệm vụ hằng năm và gắn trách nhiệm người đứng đầu với sản phẩm đầu ra, coi đây là thước đo chính xác nhất cho năng lực thực thi công vụ.

Cùng chung quyết tâm đó, tại phường Hải Vân, chỉ tiêu tăng trưởng được định lượng một cách rõ ràng. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hải Vân cho hay, địa phương phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 11% trở lên. Đây là một con số đầy thách thức nhưng hoàn toàn có cơ sở khi Hải Vân đang sở hữu những lợi thế đặc thù về kinh tế biển và dịch vụ logistics. Đảng ủy phường Hải Vân xác định lấy đổi mới sáng tạo và cải cách hành chính làm động lực chính. Trọng tâm lãnh đạo là khai thác hiệu quả lợi thế từ cảng Liên Chiểu, Khu công nghiệp Liên Chiểu và Khu du lịch Làng Vân.

Theo bà Hạnh, những dự án động lực này không chỉ tạo dư địa tăng trưởng cho địa phương mà còn là đòn bẩy cho cả vùng kinh tế trọng điểm. “Chúng tôi không chỉ quán triệt về nhận thức mà đã cụ thể hóa thành các nghị quyết chuyên đề để tổ chức thực hiện đồng bộ. Hải Vân phải phát triển nhanh nhưng bền vững, hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường để thực sự đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố”, bà Hạnh nói.

“Tổ hỗ trợ công dân lưu động” phường Hòa Xuân đến các khu dân cư để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: HỮU ANH

Khơi thông nguồn lực

Tại các xã vùng nông thôn và miền núi, mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn liền với đánh thức tiềm năng tài nguyên và hạ tầng chiến lược. Ông Bùi Nam Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bà Nà chia sẻ, địa phương đang tập trung cho các mũi nhọn đột phá để duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 12-13%/năm. Để đạt được con số này, Bà Nà tập trung tháo gỡ khó khăn cho kinh tế tư nhân và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm cấp quốc gia và thành phố như: Khu thương mại tự do, Khu công nghiệp Hòa Ninh, Cụm công nghiệp Hòa Nhơn và tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Việc đầu tư hạ tầng giao thông liên thôn, liên xã gắn với các dự án này được xem là chìa khóa để khơi thông nguồn vốn đầu tư.

Xã Bà Nà còn tập trung tái cơ cấu kinh tế thông qua đề án phát triển doanh nghiệp và khuyến khích du lịch sinh thái. Mô hình du lịch làng sinh thái cộng đồng Thái Lai hay việc đồng hành xây dựng Khu du lịch Bà Nà trở thành điểm đến quốc tế đang tạo ra những chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế địa phương, nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, OCOP.

Tại xã miền núi Quế Phước, không gian phát triển đã mở rộng hơn với nhiều tiềm năng về kinh tế lâm nghiệp và cảnh quan thiên nhiên. Ông Bùi Xuân Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quế Phước cho hay, mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ xã là lấy việc nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo cho mọi nỗ lực tăng trưởng. Xã Quế Phước xác định 4 mũi nhọn trọng tâm, trong đó nông nghiệp sạch và kinh tế lâm nghiệp bền vững dưới tán rừng là giải pháp sinh kế lâu dài. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất hàng hóa gắn với chuyển đổi số đang giúp người dân nâng cao thu nhập. Đặc biệt, xã chú trọng phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng để phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm việc làm tại chỗ.

“Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để khai thác hiệu quả lợi thế địa phương. Khi đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, đó chính là minh chứng thực chất nhất cho việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào đời sống, góp phần cùng thành phố hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu tăng trưởng”, ông Bùi Xuân Trung cho hay.

Có thể thấy, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã giúp các chủ trương của Đảng, Nhà nước được truyền tải nhanh hơn, trực tiếp hơn đối với cơ sở. Khí thế thi đua hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số đang lan tỏa mạnh mẽ từ trung tâm đến vùng cao của Đà Nẵng. Mỗi địa phương, tùy theo lợi thế về quỹ đất, cảng biển hay tài nguyên rừng, đều đã tìm cho mình những “lối đi” riêng nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo trong thực hiện nghị quyết.