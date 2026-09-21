Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ và sản phẩm chủ lực

Hà Nội ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao như công nghiệp bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ số và công nghiệp dữ liệu. Ảnh: TL

Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, trong 8 tháng của năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,8%; sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%; ngành khai khoáng tăng 7,8%.

Giai đoạn 2018-2025, UBND thành phố Hà Nội đã công nhận 265 sản phẩm của 181 doanh nghiệp đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực. Các doanh nghiệp trong nhóm này duy trì hoạt động ổn định, với tổng doanh thu mỗi năm gần 200.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu gần 2 tỷ USD, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 80.000 lao động.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, mở rộng thị trường, thành phố Hà Nội đã tổ chức thường niên chương trình hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp chủ lực - hội chợ xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp chủ lực tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường lớn nhất trong năm.

Tiêu biểu như, từ ngày 16-21/9/2026, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Đoàn xúc tiến thương mại tham gia “Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026” và các hoạt động giao thương, kết nối doanh nghiệp tại Bangkok, Thái Lan. Trong khuôn khổ chương trình, khoảng 10-15 doanh nghiệp Hà Nội tham gia trưng bày, giới thiệu thực phẩm và đồ uống, cà phê, ca cao, nông sản - thủy sản chế biến, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, dệt may thời trang, quà lưu niệm và các sản phẩm đặc trưng vùng miền. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Hà Nội giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa của mình đến các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối Thái Lan cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh và cơ hội xuất khẩu vào thị trường Thái Lan.

Trước đó, Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp Hà Nội năm 2026 đã diễn ra với nhiều hoạt động kết nối B2B giữa doanh nghiệp tham gia hội chợ với nhà mua hàng, đối tác nước ngoài. Cùng với đó là các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm về tầm nhìn, chiến lược phát triển công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo và các xu hướng công nghiệp mới. Thông qua các hoạt động giao thương, doanh nghiệp có thể tiếp cận mạng lưới cung ứng của các tập đoàn trong và ngoài nước, từng bước nâng cao khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải, năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ về mô hình tăng trưởng, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đối với ngành Công Thương, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng trưởng nhanh mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức phát triển, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực.

Hà Nội định hướng từng bước chuyển từ gia công, lắp ráp sang thiết kế, chế tạo và làm chủ công nghệ; phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, thông minh, xanh, tuần hoàn và có giá trị gia tăng cao.

Thành phố ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao như công nghiệp bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ số và công nghiệp dữ liệu; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, Internet vạn vật. Đồng thời, tiếp tục phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và các sản phẩm công nghiệp chủ lực có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu.

Năm 2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3140/QĐ-UBND phê duyệt đề cương nhiệm vụ “Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045”. Mục tiêu trọng tâm của đề án là đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, phấn đấu để sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố trở thành đầu tàu dẫn dắt công nghiệp Hà Nội phát triển.

Đối tượng nghiên cứu của nhiệm vụ là các sản phẩm công nghiệp đã được công nhận hoặc có tiềm năng trở thành sản phẩm công nghiệp chủ lực và khách thể nghiên cứu là các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực; các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức liên quan đến phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực như sở, ban, ngành, Hiệp hội ngành nghề, Viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo,...

Nội dung Đề án tập trung phân tích sản phẩm công nghiệp chủ lực và đánh giá thực trạng phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2018 - 2025; giải pháp phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2045. Ngoài ra, tổ chức hội thảo khoa học về định hướng, giải pháp phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực và điều tra, khảo sát 200 doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn để làm cơ sở để đánh giá về thực trạng phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực; củng cố các nhận định về kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân.

Đề án đưa ra 7 nhóm giải pháp chính nhằm phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực trong giai đoạn tới, gồm: cơ chế, chính sách; xúc tiến đầu tư, thương mại; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tuyên truyền, tôn vinh sản phẩm công nghiệp chủ lực và nâng cao uy tín, thương hiệu SPCNCL; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực; liên kết.

Hà Nội phấn đấu 100% các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của thành phố Hà Nội. Qua đó hình thành những doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh quốc tế, dẫn dắt, làm bệ đỡ doanh nghiệp khác cùng phát triển.