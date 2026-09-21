Hàn Quốc đối mặt thách thức lớn về tái phân phối thu nhập

Người dân mua hàng hóa tại một chuỗi cửa hàng bán lẻ của hãng Homeplus, Hàn Quốc ở Seoul. Ảnh: TTXVN phát

Truyền thông Hàn Quốc dẫn dữ liệu mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho hay Hàn Quốc xếp gần cuối trong số các quốc gia thành viên OECD về hiệu quả tái phân phối thu nhập thông qua hệ thống thuế và phúc lợi.

Cụ thể, hệ số cải thiện Gini của Hàn Quốc năm 2023 đạt 17,6%, chỉ bằng một nửa mức trung bình của OECD là 34,4%. Với kết quả này, Hàn Quốc đứng thứ 28 trong số 29 quốc gia thành viên có dữ liệu, chỉ cao hơn Costa Rica (12,1%).

Hệ số Gini là thước đo bất bình đẳng thu nhập, với giá trị 0 biểu thị sự bình đẳng tuyệt đối và 1 là bất bình đẳng tuyệt đối. Năm 2023, hệ số Gini về thu nhập thị trường của Hàn Quốc đạt 0,392 – mức thấp nhất trong số 29 quốc gia OECD, phản ánh sự bình đẳng cao nhất trước thuế. Tuy nhiên, sau khi tính đến thuế, lương hưu và các khoản trợ cấp, hệ số Gini khả dụng của Hàn Quốc là 0,323.

Số liệu này cho thấy khả năng tái phân phối thu nhập thông qua các chính sách thuế và phúc lợi của Hàn Quốc còn hạn chế so với các nước OECD khác. Ông Kim Kwang-seok, nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế & công nghiệp Hàn Quốc, nhận định: “Kết quả phản ánh sự yếu kém trong cơ chế hỗ trợ tái phân phối thu nhập. Chính phủ cần tăng cường hỗ trợ cho các hộ gia đình có thu nhập thấp”.

Trong bối cảnh nền kinh tế Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn mở rộng nhờ xuất khẩu chất bán dẫn, lo ngại về sự phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng, đặt ra thách thức lớn cho chính sách xã hội và phát triển bền vững.