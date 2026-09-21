Masan báo lãi 8 tháng gấp 2,2 lần cùng kỳ

CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2026.

Theo doanh nghiệp, trong 8 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 77.023 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ và thực hiện được 79% kế hoạch doanh thu theo kịch bản thấp và 73% theo kịch bản cao của năm 2026. Riêng tháng 8, Masan ghi nhận 13.177 tỷ đồng doanh thu thuần.

Lợi nhuận sau thuế 8 tháng đạt 8.518 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ và vượt kịch bản cao của kế hoạch năm 2026 đã điều chỉnh.

Hai động lực chính đóng góp vào kết quả trên là CTCP Masan High-Tech Materials (Mã: MSR) với 21.013 tỷ đồng doanh thu, gấp 5,1 lần cùng kỳ và Hệ điều hành tiêu dùng với 56.123 tỷ đồng, tăng 19% so với 8 tháng đầu năm 2025.

WinCommerce tiếp tục là đơn vị đóng góp doanh thu lớn nhất trong hệ sinh thái Masan. Lũy kế 8 tháng, doanh thu thuần đạt 31.614 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Trong 8 tháng, WinCommerce mở mới ròng 796 cửa hàng, trong đó có 618 cửa hàng minimart tại khu vực nông thôn. Riêng khu vực này đóng góp khoảng 50% phần doanh thu tăng thêm của WinCommerce.

Masan Consumer ghi nhận 21.536 tỷ đồng doanh thu sau 8 tháng, tăng 15%. Các thương hiệu chủ lực tiếp tục tăng trưởng, trong đó Omachi giúp doanh thu ngành hàng thực phẩm tiện lợi tăng 21,3%, Chin-su tăng 15,7% và Nam Ngư tăng 22,4%.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Masan).

Ngành hàng chăm sóc cá nhân và gia đình tăng 25,6%, trong khi kinh doanh quốc tế tăng 19,1%.

Masan High-Tech Materials (Mã: MSR) ghi nhận doanh thu 8 tháng đạt 21.013 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ. Riêng tháng 8, doanh thu đạt 5.411 tỷ đồng, gấp 6,3 lần.

Theo Masan, sản lượng vonfram và sản lượng bán ra của MTC đều tăng, trong khi giá vonfram APT duy trì ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung hạn chế.

Bên cạnh đó, Phúc Long đạt 1.511 tỷ đồng doanh thu sau 8 tháng, tăng 25%. Masan MEATLife ghi nhận 6.954 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% và được Masan đánh giá đã vượt tiến độ kế hoạch năm.