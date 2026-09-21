Bổ sung hành vi bị nghiêm cấm đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Trình bày tóm tắt dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Cụ thể, dự thảo luật bổ sung quy định cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, chứa chấp và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá khác.

Dự thảo đồng thời bổ sung quy định cấm sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị điện tử, cụm linh kiện, linh kiện (bộ phận rời) và dung dịch dùng để lắp ráp, sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá khác; cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá.

Để tạo cơ sở pháp lý cho các quy định mới, dự thảo bổ sung các khái niệm về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thiết bị điện tử, thuốc lá đặc chế, thuốc lá khác, trưng bày thuốc lá và tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng.

Dự thảo cũng sửa đổi quy định về quản lý kinh doanh thuốc lá để phù hợp với danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; cập nhật quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn tại các cơ sở giáo dục.

Theo dự kiến, luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2027. Riêng các quy định về cai nghiện thuốc lá có hiệu lực từ ngày 1-3-2027.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Thẩm tra sơ bộ dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban thống nhất về phạm vi sửa đổi, bổ sung và tên gọi của luật; đánh giá nội dung dự thảo cơ bản phù hợp chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế. Hồ sơ dự án luật cơ bản bảo đảm quy định.

Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ các văn bản quy định chi tiết để bảo đảm tổ chức thi hành; rà soát tính thống nhất, đồng bộ với các luật liên quan và các dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai.

Đồng thời, cần giải trình cụ thể phương án, lộ trình xử lý những hạn chế của luật hiện hành; bổ sung đánh giá thực tiễn, tác động của việc bãi bỏ thủ tục hành chính, chỉ luật hóa khi đủ cơ sở, không làm suy giảm hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá.

Về các hành vi nghiêm cấm (khoản 4 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 9) và các quy định giảm tiếp cận thuốc lá (khoản 9 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 25), Thường trực Ủy ban đề nghị rà soát, chỉnh lý quy định ngắn gọn, rõ ràng, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, chặt chẽ chủ trương cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và cấm “chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người” tại Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội; tiếp tục đánh giá toàn diện, tính khả thi, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để bảo đảm phù hợp với thực tiễn và chính sách của nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá.