EVN áp điện giá cao cho trung tâm dữ liệu: Lần thứ 3 Bộ KH&CN gửi văn bản sang Bộ Công Thương

Theo thống kê của các doanh nghiệp, qua ba kỳ hóa đơn đầu tiên sau khi áp giá, chi phí điện, vốn là khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí vận hành trung tâm dữ liệu đã tăng trên 50% so với trước đây.

Bộ KH&CN đề nghị Bộ Công Thương thống nhất giá điện cho trung tâm dữ liệu

Sau khi CMC và Viettel có văn bản kiến nghị về việc tại địa phương áp dụng mức giá bán điện khác nhau cho trung tâm dữ liệu, ngày 15/9, Bộ KH&CN đã gửi văn bản đến Bộ Công Thương để tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến áp dụng chính sách giá bán điện đối với các trung tâm dữ liệu. Đây là lần thứ 3 Bộ KH&CN gửi văn bản đến Bộ Công Thương về vấn đề này.

Bộ KH&CN cho biết, hiện đa số các công ty điện lực trên toàn quốc đã thực hiện kiểm tra mục đích sử dụng điện thực tế tại các trung tâm dữ liệu và ký kết hợp đồng mua bán điện, áp dụng giá bán lẻ điện cho sản xuất đối với cho các trung tâm dữ liệu theo hướng dẫn tại công văn số 2818 của Bộ Công Thương.

Thế nhưng, tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và một số đơn vị điện lực trực thuộc, hiện chưa thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2818, vẫn áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp thanh toán phần chênh lệch và thông báo ngừng cấp điện từ ngày 15/9/2026, mặc dù doanh nghiệp viễn thông đã thực hiện thanh toán theo giá điện sản xuất và theo đúng hướng dẫn tại công văn số 2818 của Bộ Công Thương.

Để bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục của hạ tầng trung tâm dữ liệu, Bộ KH&CN đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị điện lực trực thuộc thống nhất thực hiện công văn số 2818 trên phạm vi toàn quốc, qua đó thống nhất trong việc áp dụng giá bán điện đối với trung tâm dữ liệu.

Bộ KH&CN cũng đề nghị duy trì cung cấp điện ổn định, liên tục cho các trung tâm dữ liệu, không ngừng hoặc cắt điện của các trung tâm này, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Áp giá điện cao với trung tâm dữ liệu ảnh hưởng đến hạ tầng số quốc gia

Viettel và CMC vừa gửi văn bản kiến nghị lên Bộ Công Thương và Bộ KH&CN về việc EVN TPHCM áp mức giá điện kinh doanh cho trung tâm dữ liệu, trong khi đó EVN các địa phương khác đã áp giá điện sản xuất.

Theo thống kê của các doanh nghiệp, qua ba kỳ hóa đơn đầu tiên sau khi áp giá, chi phí điện, vốn là khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí vận hành trung tâm dữ liệu đã tăng trên 50% so với trước đây.

Điều này ảnh hưởng đến việc việc bảo đảm nguồn điện và ổn định hoạt động cho các trung tâm dữ liệu có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định rõ nhiệm vụ “tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, trong đó nhấn mạnh việc “có cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đầu tư, xây dựng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây; thu hút doanh nghiệp nước ngoài đặt trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây tại Việt Nam”.

Nghị quyết 57 cũng xác định điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) là hai trong các công nghệ chiến lược, yêu cầu “từng bước làm chủ một số công nghệ chiến lược, công nghệ số như: Trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây”, “phát triển mạnh mẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn đối với các ngành, lĩnh vực quan trọng”.

Tháng 4/2026, Bộ KH&CN đã gửi văn bản lần thứ 2 tới Bộ Công Thương khẳng định việc áp dụng giá điện sản xuất đối với trung tâm dữ liệu cũng phù hợp với nguyên tắc áp dụng giá điện sản xuất cho các ngành công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 60.

Trung tâm dữ liệu là cấu phần quan trọng của hạ tầng số, việc gián đoạn hoặc ngừng cung cấp điện có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hệ thống thông tin và nhiều hoạt động kinh tế xã hội trên môi trường số.

Công văn này khẳng định, giá điện là một trong những yếu tố then chốt mà nhà đầu tư nước ngoài cân nhắc khi quyết định đặt trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.

Vì vậy, việc áp dụng giá điện kinh doanh sẽ làm tăng đáng kể chi phí vận hành, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp, tiềm ẩn rủi ro dịch chuyển hoạt động lưu trữ và xử lý dữ liệu ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, có thể sẽ không bảo đảm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó yêu cầu “có cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đầu tư, xây dựng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây; thu hút doanh nghiệp nước ngoài đặt trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây tại Việt Nam”.

Sau đó, ngày 22/4/2026, Bộ Công Thương đã có Công văn hướng dẫn EVN áp dụng giá bán điện cho trung tâm dữ liệu theo đề xuất của Bộ KH&CN.

Theo đó, giá bán lẻ điện được áp dụng theo mục đích sử dụng điện căn cứ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư số 60/2025/TT-BCT.

Trường hợp hai bên mua, bán điện không thỏa thuận được tỷ lệ điện năng sử dụng cho mỗi loại mục đích thì áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích sản xuất đối với hệ thống kỹ thuật của trung tâm dữ liệu theo ý kiến của Bộ KH&CN.