Chứng khoán hôm nay 21/9: 7 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn

7 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 21/9. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Công ty cổ phần Chứng khoán T-Cap (mã chứng khoán TVB): Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp-tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hằng, đồng thời là Tổng Giám đốc TVB /đăng ký mua 500 nghìn cổ phiếu TVB, tăng sở hữu lên hơn 80,53 triệu cổ phiếu TVB, tỷ lệ 73,8%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 21/9 đến 20/10 theo phương thức khớp lệnh và hoặc thoả thuận.

2. Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (mã chứng khoán CLW): Thành viên HĐQT Lê Huy Hùng đăng ký bán 520 nghìn cổ phiếu CLW, giảm sở hữu xuống 1,3 triệu cổ phiếu CLW, tỷ lệ 10%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 21/9 đến 20/10 theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh.

Cùng thời gian và phương thức, Thành viên HĐQT Hồ Lê Minh đăng ký mua 195.220 cổ phiếu CLW, tăng sở hữu lên 1,3 triệu cổ phiếu CLW, tỷ lệ 10%.

Tương tự, ông Hồ Lê Nhật là em trai Thành viên HĐQT Hồ Lê Minh đăng ký mua 350 nghìn cổ phiếu CLW, tăng sở hữu lên 506 nghìn cổ phiếu CLW, tỷ lệ 3,89%.

3. Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán HCM): Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty Thân Thị Thu Dung đăng ký mua 40 nghìn cổ phiếu HCM, tăng sở hữu lên 706.450 cổ phiếu HCM, tỷ lệ 0,05%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 21/9 đến 22/9 theo theo Danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu được phê duyệt tại Nghị quyết số 33/2026/NQ-HĐQT ngày 14/09/2026 và được công bố thông tin tại Công bố thông tin số 79/2026/CV- CBTT ngày 14/09/2026.

4. Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (mã chứng khoán EVF): Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Linh đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu EVF, tăng sở hữu lên hơn 7,3 triệu cổ phiếu EVF, tỷ lệ 0,961%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 21/9 đến 20/10 theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận.

5. Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (mã chứng khoán HNM): Kế toán trưởng Phạm Tùng Lâm đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu HNM. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Lâm nắm 10,425 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 23,48%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 21/9 đến 20/10 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

6. Công ty cổ phần Du Lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (mã chứng khoán DXL): Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Đậu Trường Sinh đăng ký mua 200 nghìn cổ phiếu DXL. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Sinh nắm 590.751 cổ phiếu DXL, tỷ lệ 14,93%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 21/9 đến 20/10 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

7. Công ty cổ phần Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán FHS): Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Phạm Nam Thắng đăng ký mua 80 nghìn cổ phiếu FHS. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Thắng nắm 442.236 cổ phiếu FHS, tỷ lệ 2,48%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 21/9 đến 20/10 theo phương thức thoả thuận.