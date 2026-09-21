Thị trường hàng hóa: MXV-Index giằng co trên vùng 3.000 điểm

MXV-Index giằng co trên vùng 3.000 điểm

Giá cà phê chịu sức ép từ nguồn cung Brazil, tồn kho ICE phục hồi

Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm nguyên liệu công nghiệp gây chú ý cho giới đầu tư trong nước và quốc tế trong tuần giao dịch vừa qua khi chỉ số giá toàn nhóm giảm sâu hơn 5%, đóng cửa tuần ở mức 2.395 điểm. Trong đó, hai mặt hàng cà phê chịu áp lực trong bối cảnh nguồn cung Brazil cải thiện và tồn kho Arabica trên Sở ICE phục hồi. Dù vậy, những diễn biến thời tiết bất lợi tại các vùng trồng lớn vẫn là yếu tố khiến thị trường chưa thể hoàn toàn giảm bớt lo ngại về nguồn cung.

Khép tuần, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12 giảm 1,82%, xuống 6.183 USD/tấn, trong khi Robusta kỳ hạn tháng 11 giảm 3,66%, xuống 3.396 USD/tấn.

Nguồn cung từ Brazil tiếp tục gây sức ép lên giá. Trong tháng 8, quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới xuất khẩu 4,155 triệu bao, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từng ghi nhận trong tháng 8. Cecafé cho biết kết quả này được hỗ trợ bởi nguồn cung Arabica từ vụ mới và sản lượng Conilon, Robusta tăng mạnh.

Đà xuất khẩu tiếp tục duy trì trong tháng 9. Trong hai tuần đầu tháng, Brazil xuất khẩu 107.900 tấn cà phê xanh, tương đương khoảng 1,8 triệu bao, với lượng xuất khẩu bình quân mỗi ngày tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2025.

Nguồn cung mới cũng bắt đầu phản ánh rõ hơn vào hệ thống kho ICE. Sau khi tồn kho Arabica đạt chuẩn giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, lượng cà phê đưa vào hệ thống kiểm định và kho đạt chuẩn đã tăng trở lại. Trong phiên gần nhất, có 10.528 bao được bổ sung, đưa tổng tồn kho lên 258.415 bao. Tính cả tuần, tồn kho tăng 40.483 bao.

Dù đã phục hồi, lượng tồn kho này vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Ngày 18/9/2025, tồn kho Arabica đạt chuẩn ở mức 658.302 bao, cao hơn khoảng 400.000 bao so với hiện tại.

Diễn biến tồn kho cho thấy nguồn cung Arabica đạt chuẩn đang dần cải thiện, nhưng vẫn ở mức thấp so với cùng kỳ năm trước. Đây là yếu tố giúp hạn chế phần nào áp lực giảm giá trong ngắn hạn.

Bên cạnh nguồn cung, thời tiết tại Brazil cũng đang được thị trường theo dõi sát. Tại khu vực Cerrado Mineiro, đến ngày 11/9, khoảng 99% diện tích cà phê Arabica trong vùng hoạt động của hợp tác xã Expocacer đã hoàn tất thu hoạch. Trong khi đó, đợt ra hoa mới mới đạt khoảng 33% tiềm năng.

Một số khu vực trồng cà phê tại Brazil cũng ghi nhận mưa đá trong thời điểm cây bắt đầu bước vào giai đoạn ra hoa. Thiệt hại đối với vụ mới chưa thể xác định đầy đủ, nhưng thời tiết bất lợi có thể ảnh hưởng đến quá trình ra hoa và đậu quả, qua đó trở thành yếu tố cần theo dõi đối với sản lượng niên vụ tiếp theo.

Tại thị trường trong nước, thời tiết khu vực Tây Nguyên cũng diễn biến không thuận lợi khi bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Mưa lớn có thể ảnh hưởng đến tiến độ thu hái, chất lượng hạt và công đoạn phơi sấy tại một số vùng trồng. Đây là yếu tố cần được theo dõi trong những tuần tới, nhất là khi nguồn cung Robusta chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch cao điểm.

Ghi nhận trong tuần qua, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt giảm. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 2.100 đồng/kg xuống mức 93.600 đồng/kg. Tại Lâm Đồng giảm 2.200 đồng/kg xuống mức 93.000 đồng/kg, trong khi Đắk Nông giảm 2.000 đồng/kg xuống mức 93.800 đồng/kg.

Giá đồng tăng hơn 2%, nguồn cung tinh quặng tiếp tục thắt chặt

Khép lại tuần giao dịch từ ngày 14 đến 18/9, giá đồng tăng trên cả COMEX và LME, trong bối cảnh nguồn cung tại Mỹ và Trung Quốc tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý. Trên thị trường kỳ hạn, giá đồng COMEX giao tháng 11 tăng 2,21% so với tuần trước, lên 14.681 USD/tấn. Trên LME, giá đồng kỳ hạn 3 tháng tăng 1,98%, đạt 14.521 USD/tấn.

Tại Mỹ, nhu cầu nhập khẩu đồng vẫn ở mức cao khi thị trường tiếp tục quan tâm đến khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế đối với đồng tinh chế. Kỳ vọng về chính sách thuế đã thúc đẩy doanh nghiệp đẩy mạnh đưa đồng vào Mỹ, qua đó làm thu hẹp lượng đồng sẵn có tại các thị trường khác. Theo Reuters, Mỹ đã nhập khẩu 885.000 tấn đồng trong nửa đầu năm 2026. Từ đầu năm, giá đồng COMEX đã tăng khoảng 18%.

Dòng đồng đổ về Mỹ cũng gây sức ép lên hệ thống kho bãi và logistics. Cảng New Orleans - một trong những cửa ngõ quan trọng đối với kim loại nhập khẩu và là nơi tập trung lượng lớn đồng thuộc hệ thống kho được CME Group chấp thuận cho giao dịch COMEX - đang gần kín công suất. Trong khi đó, khoảng 100.000 tấn đồng từ châu Phi và Nam Mỹ dự kiến tiếp tục cập cảng trong tháng 9 và tháng 10.

Tại Trung Quốc, thị trường lại đối mặt với tình trạng thiếu nguyên liệu cho hoạt động luyện đồng. Phí xử lý và tinh luyện giao ngay (TC) đối với tinh quặng đồng nhập khẩu do Mysteel theo dõi giảm xuống -224,47 USD/tấn khô vào ngày 18/9, thấp hơn 12,97 USD/tấn khô so với phiên trước. Mức TC âm sâu phản ánh nguồn cung tinh quặng tiếp tục thắt chặt, đồng thời gây sức ép lên biên lợi nhuận của các nhà máy luyện đồng.

Trong khi đó, nhu cầu đồng tại Trung Quốc có dấu hiệu cải thiện khi bước vào giai đoạn tiêu thụ cao điểm. Mức chênh lệch giá đồng nhập khẩu tại Yangshan tăng lên 121 USD/tấn vào ngày 17/9, cao nhất kể từ tháng 10/2022, từ mức 85 USD/tấn vào cuối tuần trước. Đây là một trong những chỉ báo cho thấy lực mua đồng vật chất tại Trung Quốc đang cải thiện.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Tin tức, Công ty cổ phần Hitech Finance - Thành viên Kinh doanh 036 của MXV, đà phục hồi nhu cầu tại Trung Quốc đang là yếu tố nâng đỡ giá đồng rõ nét nhất ở thời điểm hiện tại, dù thị trường vẫn chịu tác động từ chính sách tiền tệ của Fed và những bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ.

“Việc phí bảo hiểm Yangshan tăng mạnh lên mức cao nhất kể từ năm 2022 cho thấy lực mua thực tế đang quay trở lại sau khi giá đồng điều chỉnh từ vùng đỉnh”, bà Hiền nhận định.

Theo chuyên gia, về dài hạn, nhu cầu đồng vẫn được thúc đẩy bởi đầu tư vào hạ tầng điện, năng lượng tái tạo và sự mở rộng nhanh của các trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, những gián đoạn tại các mỏ lớn đang đặt ra câu hỏi về khả năng nguồn cung khai thác tăng đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu trong những năm tới.

Tuy nhiên, chính sách thuế quan của Mỹ vẫn là biến số lớn đối với thị trường đồng. Việc Washington chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thuế đối với đồng tinh luyện có thể khiến chênh lệch giá giữa thị trường Mỹ và London tiếp tục biến động. Nếu Mỹ áp thuế, hoạt động đưa đồng vào thị trường Mỹ trước thời điểm chính sách có hiệu lực có thể gia tăng, qua đó tiếp tục làm thay đổi phân bổ nguồn cung giữa các khu vực. Reuters cũng cho rằng chính kỳ vọng về thuế đã làm dòng đồng chuyển hướng mạnh vào Mỹ trong năm nay.

Ở chiều ngược lại, quyết định nâng lãi suất của Fed trong tuần qua tạo thêm sức ép lên giá đồng. Lãi suất Mỹ cao hơn có thể kéo chi phí vốn trên thị trường quốc tế đi lên, khiến việc huy động vốn cho các dự án công nghiệp trở nên đắt đỏ hơn và qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu đồng. Đồng thời, mặt bằng lãi suất cao cũng gây sức ép lên các mặt hàng định giá bằng USD.