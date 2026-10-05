Đồng Tháp quy tập 16 bộ hài cốt liệt sĩ trong vườn cây ăn trái của người dân

Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K91 đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và nhân dân địa phương tổ chức khảo sát, xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm. Kết quả, Đội K91 đã phát hiện, quy tập được 16 bộ hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K91 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại vườn cây ăn trái của người dân trên địa bàn ấp Tây, xã Kim Sơn, Đồng Tháp

Đặc biệt, phía sau kết quả nói trên là câu chuyện rất đáng trân trọng về sự đồng thuận của những gia đình có đất, nơi Đội K91 tổ chức tìm kiếm. Cụ thể, chủ khu đất là ông Võ Văn Vinh đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ Đội K91 đào tìm trên phần đất khu vườn cây ăn trái của gia đình mà không yêu cầu bồi thường.

Bên cạnh đó, trong những ngày các cán bộ, chiến sĩ Đội K91 miệt mài tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, bà con địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những bữa ăn thêm giữa buổi, hay ly nước giải khát... đáng qúy đã vun đắp thăm thêm nghĩa tình quân dân, góp phần tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ K91 kiên trì thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả, Đội K91 đã phát hiện, quy tập được 16 bộ hài cốt liệt sĩ

Trước đó, Đảng ủy, UBND xã Kim Sơn đã tổ chức tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Tây và khen thưởng 27 cá nhân cùng người dân có những đóng góp, hỗ trợ Đội K91 trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp cũng khen thưởng ông Võ Văn Vinh đã hỗ trợ, tạo điều kiện để Đội K91 tổ chức tìm kiếm trên phần đất của gia đình.