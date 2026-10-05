Nippon Paint chi 1,35 tỷ USD mua thương hiệu Dulux tại Đông Nam Á, thị trường Việt Nam nằm trong thương vụ

Ngày 5/10, AkzoNobel cho biết đã ký các thỏa thuận ràng buộc để bán mảng kinh doanh sơn trang trí tại Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Papua New Guinea và Australia cho Nippon Paint với tổng giá trị khoảng 1,35 tỷ USD.

Trong đó, phần giao dịch tại Indonesia dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2026. Các thị trường còn lại dự kiến hoàn tất vào giữa năm 2027, sau khi đáp ứng các điều kiện và được cơ quan quản lý chấp thuận.

Đáng chú ý, tài sản mà Nippon Paint mua lại không chỉ là một danh mục thương hiệu. Theo Nippon Paint, các hoạt động được chuyển giao tạo ra doanh thu khoảng 291 triệu USD và EBITDA khoảng 65 triệu USD trong năm 2025, tương đương biên EBITDA khoảng 22%.

Với Nippon Paint, đây là một thương vụ mang tính mở rộng quy mô khá rõ ràng. Doanh nghiệp Nhật Bản cho biết kỳ vọng tạo thêm hiệu quả nhờ phối hợp hoạt động mua sắm, sản xuất, logistics và bán hàng, đồng thời tận dụng cơ hội bán chéo giữa các hệ thống hiện có.

KHÔNG CHỈ MUA THƯƠNG HIỆU

Điểm đáng chú ý nhất của thương vụ nằm ở chỗ Nippon Paint không phải người mới bước vào cuộc chơi này. Tập đoàn Nhật Bản đã nhiều lần tìm cách mua mảng sơn trang trí của AkzoNobel.

Cụ thể, Nippon Paint từng đưa ra các đề xuất định giá toàn bộ mảng kinh doanh này khoảng 7,5 tỷ euro. Xa hơn, Nippon Paint cùng Sherwin-Williams từng theo đuổi thương vụ mua toàn bộ AkzoNobel với giá khoảng 12,5 tỷ euro nhưng cuối cùng phải rút lui.

Lần này, Nippon Paint không mua được toàn bộ “miếng bánh” nhưng đã có được một phần đáng kể tại khu vực mà hãng đánh giá có tiềm năng tăng trưởng.

Theo giới chuyên gia, phần tài sản mới bổ sung cho hệ thống mà Nippon Paint đã xây dựng tại châu Á. Thương vụ cho phép hãng tiếp nhận cùng lúc năng lực sản xuất, mạng lưới cung ứng, hệ thống bán hàng và các thương hiệu đã có chỗ đứng tại nhiều thị trường.

Nói cách khác, Nippon Paint không phải bỏ tiền để xây lại từ đầu một mạng lưới bán sơn tại Đông Nam Á. Họ mua một hệ thống đã vận hành, rồi tìm cách đặt hệ thống đó vào một quy mô lớn hơn.

Đây cũng là logic mà Nippon Paint theo đuổi trong chiến lược M&A. Tập đoàn cho biết việc mở rộng thông qua các thương vụ mua bán và sáp nhập là một trong những cách để tăng tốc tăng trưởng, đồng thời tận dụng các mạng lưới phân phối và năng lực vận hành đã có trong tập đoàn.

Đó là lý do mức giá 1,35 tỷ USD không đơn thuần phản ánh giá trị của những thương hiệu đang được chuyển giao.

Theo AkzoNobel, thương vụ tương đương mức định giá khoảng 21 lần EBITDA năm 2025. Trong khi đó, Nippon Paint tính toán giá mua tương đương khoảng 16 lần EBITDA dự phóng năm 2026. Nippon Paint cũng kỳ vọng thương vụ sẽ đóng góp tích cực vào lợi nhuận sau khi hoàn tất.

MỘT THỊ TRƯỜNG, HAI CHIẾN LƯỢC

Nếu Nippon Paint đang tăng tốc tại châu Á thì AkzoNobel lại đang đi theo hướng ngược lại.

Thương vụ 1,35 tỷ USD là bước cuối trong quá trình rà soát danh mục sơn trang trí tại châu Á của AkzoNobel. Trước đó, hãng đã bán mảng sơn trang trí tại Ấn Độ với giá khoảng 1,6 tỷ USD và tại Pakistan với giá 50 triệu euro.

Sau khi hoàn tất các thương vụ này, AkzoNobel sẽ rời khỏi một phần đáng kể hoạt động sơn trang trí tại châu Á để tập trung vào những lĩnh vực mà hãng cho rằng có quy mô và vị thế cạnh tranh phù hợp hơn.

Đây cũng là một phần trong chiến lược tái cân bằng danh mục của AkzoNobel, trong bối cảnh tập đoàn đang tập trung vào việc hoàn tất kế hoạch sáp nhập với Axalta, nhà sản xuất sơn và chất phủ của Mỹ.

Điều đáng chú ý là cùng một thị trường nhưng hai doanh nghiệp đang đưa ra hai lựa chọn hoàn toàn khác nhau.

AkzoNobel nhìn vào danh mục tài sản và quyết định bán những hoạt động không còn tạo ra vị thế đủ khác biệt. Nippon Paint nhìn vào chính những tài sản đó và thấy cơ hội để gia tăng quy mô.

Ông Greg Poux-Guillaume, Tổng Giám đốc điều hành AkzoNobel cho biết: “Việc rà soát danh mục kinh doanh tại châu Á là một phần trong chiến lược đang được triển khai của AkzoNobel nhằm tập trung vào những lĩnh vực có thể tạo ra lợi thế khác biệt về quy mô cũng như củng cố vị thế dẫn đầu của chúng tôi trên thị trường. AkzoNobel trân trọng sự đóng góp của toàn thể đồng nghiệp tại châu Á trong việc xây dựng mảng kinh doanh Sơn trang trí vững mạnh với những thương hiệu và sản phẩm có vị thế tốt. Chúng tôi tin tưởng rằng Nippon Paint, với hoạt động kinh doanh sẵn có tại những quốc gia này, sẽ tiếp tục phát huy những thành quả ấy”.

Với Việt Nam, điều này đồng nghĩa mảng sơn trang trí của Dulux sẽ nằm trong hệ thống của Nippon Paint nếu thương vụ hoàn tất theo kế hoạch. Việt Nam cùng Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Singapore là những thị trường được Nippon Paint đánh giá có nền tảng hoạt động sơn trang trí đáng kể.

Nippon Paint thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam từ năm 1994, với nhà máy đầu tiên tại Khu công nghiệp Biên Hòa II, Đồng Nai. Sau đó doanh nghiệp mở rộng hệ thống sản xuất với nhà máy thứ hai tại Hà Nội năm 2008, nhà máy thứ ba tại Vĩnh Phúc năm 2014 và nhà máy thứ tư tại Bình Dương năm 2020.

Hiện Nippon Paint Việt Nam có các cơ sở sản xuất tại Đồng Nai, Hà Nội, Vĩnh Phúc và Bình Dương, đồng thời có chi nhánh tại Hà Nội và TP.HCM.

Nippon Paint cũng đã mở rộng sang các sản phẩm ngoài sơn tại Việt Nam. Năm 2019, doanh nghiệp đưa thương hiệu Selleys của DuluxGroup và V Tech vào thị trường Việt Nam.