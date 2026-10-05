VN Index lấy lại sắc xanh nhờ cổ phiếu trụ

Khép phiên, VN Index tăng 15,49 điểm (0,89%) lên 1.753,2 điểm. Riêng VIC đóng góp tới 13,48 điểm cho mức tăng của chỉ số. Bên cạnh VIC, lực đỡ cho thị trường còn đến từ một số cổ phiếu lớn như LPB, HPG, VHM, GEE.

Dù chỉ số tăng khá mạnh, diễn biến trên mặt bằng chung không thực sự tích cực khi số mã giảm và tăng không chênh lệch nhiều. Toàn sàn HoSE ghi nhận 162 mã tăng, trong khi có 155 mã giảm.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng tạo áp lực đáng kể lên thị trường khi nhiều mã giảm giá như HDB, BID, VCB và STB. Đáng chú ý, PNJ tiếp tục có phiên giảm mạnh.

Sau chuỗi 5 phiên giảm sàn liên tiếp, mỗi phiên mất 7%, cổ phiếu PNJ trong phiên hôm nay tiếp tục giảm 6,1%, xuống còn 21.600 đồng/cổ phiếu. PNJ cũng nằm trong nhóm 3 cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất trên HoSE, cùng với VHM và TCB.

Ở chiều mua, khối ngoại tập trung giải ngân tại một số cổ phiếu như HPG, DGW và GMD. Tuy nhiên, tính chung phiên giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng 162 tỷ đồng trên HoSE, đánh dấu phiên bán ròng thứ 9 liên tiếp.

Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng lưu ý khi dòng tiền chưa cho thấy sự cải thiện. Toàn phiên, hơn 572 triệu cổ phiếu được khớp lệnh trên HoSE, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 13.333 tỷ đồng.

Như vậy, dù VN Index hồi phục mạnh trong phiên đầu tuần, mức tăng vẫn phụ thuộc lớn vào một số cổ phiếu trụ, trong khi độ rộng thị trường và thanh khoản chưa tạo được tín hiệu đồng thuận. Đây là yếu tố nhà đầu tư cần lưu ý trong các phiên tiếp theo.