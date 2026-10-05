VN-Index tăng hơn 15 điểm nhưng thanh khoản suy yếu

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới theo hướng tích cực khi VN-Index đảo chiều tăng sau nhịp giảm đầu phiên. Lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn, cùng diễn biến khởi sắc của cổ phiếu bất động sản, giúp chỉ số duy trì sắc xanh đến cuối phiên.

Sau khi mở cửa trong trạng thái thận trọng do quán tính giảm từ phiên trước, VN-Index nhanh chóng hồi phục khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục. Nhóm cổ phiếu bluechip, đặc biệt VIC, đóng vai trò nâng đỡ đáng kể cho chỉ số. Có thời điểm VIC đóng góp gần 8 điểm cho VN-Index, trong khi HPG tăng gần 4% và đóng góp hơn 1 điểm.

Đà tăng có thời điểm chậm lại khi dòng tiền vẫn phân hóa giữa các nhóm ngành. Tuy nhiên, về cuối phiên, VN-Index vẫn giữ được đà tăng nhờ sự cải thiện của nhóm VN30 và một số cổ phiếu dầu khí.

Kết phiên 5/10, VN-Index tăng 15,26 điểm, tương đương 0,88%, lên 1.752,97 điểm. Trên sàn HOSE, có 162 mã tăng, 155 mã giảm và 49 mã đứng giá.

Diễn biến VN-Index trong phiên 5/10 (Ảnh: FireAnt).

Thanh khoản toàn thị trường ở mức khá thấp. Tổng khối lượng giao dịch đạt 575,75 triệu đơn vị, trong đó khối lượng khớp lệnh đạt 432,95 triệu đơn vị và giao dịch thỏa thuận đạt 142,81 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch đạt 13.501 tỷ đồng.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản là một trong những động lực đáng chú ý khi chỉ số ngành tăng 2,21%, với giá trị giao dịch khoảng 2.047,5 tỷ đồng. Một số cổ phiếu trong nhóm tăng giá như NVL tăng 0,96%, VHM tăng 0,59%, VRE tăng 0,85%, HQC tăng 3,76% và TCH tăng 0,92%. Ở chiều ngược lại, DIG giảm 2,49%, CEO giảm 1,90% và KDH giảm 0,66%.

Nhóm công nghiệp tăng 0,83%, trong đó VSC tăng 2,36%, PVT tăng 2,98%, GEX tăng 1,31% và VTO tăng 4%. Nhóm vật liệu cơ bản cũng tăng 0,62%, với sự hỗ trợ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ở nhóm công nghệ, chỉ số ngành tăng 0,73%. GEE tăng 4,09%, trong khi FPT giảm 0,32%, ELC giảm 5,31% và CMG giảm 0,47%.

Nhóm tài chính tăng nhẹ 0,21% và tiếp tục phân hóa. TCB tăng 0,78%, VPB tăng 0,44%, MBB tăng 0,26% và VIX tăng 0,42%. Trong khi đó, SHB giảm 0,90%, SSI giảm 0,25%, SHS giảm 2,31% và HDB giảm 1,41%.

Ở chiều ngược lại, viễn thông là nhóm giảm mạnh nhất với mức giảm 1,39%. VGI giảm 1,49%, FOX giảm 0,84% và ABC giảm 1,96%.

Nhóm năng lượng cũng giảm 0,52%, với BSR, PVD, PLX, PVS và OIL đồng loạt giảm.

Một số cổ phiếu thuộc nhóm hàng tiêu dùng cơ bản diễn biến trái chiều. MSN tăng 0,85%, BAF tăng 0,81%, ANV tăng 2,35% và SBT tăng 0,90%, trong khi VNM giảm 0,17%, HAG giảm 1,69% và HSL giảm 6,91%.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối này tiếp tục bán ròng hơn 279 tỷ đồng trên toàn thị trường. Các mã bị bán mạnh gồm TCB, VHM, PNJ và VNM. Ở chiều mua, HPG, DGW, GMD, GEX và SSI được giải ngân đáng kể.

Dù VN-Index phục hồi mạnh về điểm số, thanh khoản chưa cho thấy sự cải thiện tương ứng. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn tương đối thận trọng và sự hồi phục của thị trường hiện phụ thuộc đáng kể vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.