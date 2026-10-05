[Video] Lan tỏa giá trị đổi mới sáng tạo qua Better Choice Awards 2026

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên quy mô quốc gia, được tổ chức từ năm 2022, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Cục Đổi mới sáng tạo và VCCorp phối hợp tổ chức.

Với chủ đề “Innovation Beyond Borders - Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới”, giải thưởng năm nay gồm 4 trục: Innovative Choice Awards, Smart Choice Awards, Car Choice Awards và Nation Builder Awards.