Ninh Bình: Bắt giang hồ cộm cán 'Đức Cộng'

Giang hồ cộm cán "Đức Cộng" bị bắt giữ về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Minh Đức (SN 1981), trú tại số 35 Ngô Sỹ Liên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, từng có 8 tiền án và 1 tiền sự.

Nguyễn Minh Đức thường xuyên sử dụng 2 tài khoản Facebook “Gà Rừng”, “Đức Cộng Nam Định” và 1 tài khoản TikTok “Đức Cộng Nam Định” để đăng tải thông tin, livestream trên mạng xã hội với nhiều nội dung, phát ngôn gây chú ý, qua đó tạo dựng hình ảnh “giang hồ mạng”.

Cả 3 tài khoản mạng xã hội của “Đức Cộng” thu hút trên 115.000 lượt theo dõi. Theo cơ quan Công an, hoạt động của Đức trên không gian mạng có những tác động đến nhận thức của một bộ phận người xem, nhất là giới trẻ.

Ngoài hoạt động trên không gian mạng, Nguyễn Minh Đức còn có nhiều mối quan hệ với các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Ngày 16.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ Nguyễn Minh Đức để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Khám xét nơi ở của Đức, cơ quan Công an thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy và một số vật chứng liên quan.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng, thu thập tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.