Ngăn nhóm thanh, thiếu niên mang kiếm giải quyết mâu thuẫn

Lực lượng chức năng khống chế và thu giữ hung khí của thanh niên mang theo.

Đêm 16/9, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn phường Bãi Cháy, Tổ công tác Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Quảng Ninh phát hiện một số nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao.

Những người này có biểu hiện mang theo dao, kiếm, gậy để khiêu khích, gây hấn giữa các nhóm. Tổ công tác đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra vụ việc phức tạp.

Khoảng 23h30 cùng ngày, tại đường Cái Lân, thuộc tổ 6, khu 10, phường Bãi Cháy, lực lượng tuần tra phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển 2 xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên áp sát, kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, một người lập tức điều khiển xe bỏ chạy. Người còn lại bị Tổ công tác khống chế tại chỗ.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ một thanh kiếm dài khoảng 1m, dạng kiếm Nhật, có lưỡi bằng kim loại sắc nhọn. Người bị khống chế được xác định là Đ.T.H. (SN 2010, trú tại phường Bãi Cháy), hiện là học sinh một trường trên địa bàn phường Việt Hưng.

Tại cơ quan Công an, H. khai trước đó xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại khu vực Valley Beach Club, đường Kỳ Quan. Sau đó, H. về nhà lấy kiếm và rủ một người bạn đi tìm nhóm thanh niên trên để giải quyết mâu thuẫn.

Theo lời khai ban đầu, thanh kiếm được H. mua lại của một người quen với giá 900.000 đồng.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người, phương tiện và tang vật cho Công an phường Bãi Cháy tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Cơ quan Công an khuyến cáo gia đình và nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; chủ động phát hiện, ngăn chặn hành vi tụ tập, mang theo hung khí hoặc sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.