Điều tra nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công người dân ở Hải Phòng

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h20 ngày 15/9, anh L.H.H (SN1984) đang ngồi uống nước tại khu vực Đồng Xá, phường Hải An, TP Hải Phòng thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng đi xe máy, mang theo hung khí lao vào tấn công làm anh H bị thương.

Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Hải An cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương tổ chức xác minh, truy xét nóng, làm rõ các đối tượng liên quan.

Đối tượng Hoàng Tiến Thịnh (SN 2003) tại Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (Ảnh: Công an TP Hải Phòng)

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa Hoàng Tiến Thịnh (SN 2003, trú tại TDP Thành Tô 3, phường Hải An) với anh trai sinh đôi của anh L.H.H; nhóm đối tượng của Thịnh đã nhầm anh L.H.H là người có mâu thuẫn nên đã sử dụng hung khí để tấn công trả thù.

Với tinh thần quyết liệt không để các đối tượng coi thường pháp luật, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn TP Hải Phòng; lực lượng Công an đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Công an thành phố Hải Phòng kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, mang theo hung khí, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực; không để hình thành các nhóm đối tượng hoạt động manh động, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn TP Cảng.