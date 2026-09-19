Lời hứa dang dở với mẹ của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Những ngày này, căn nhà của gia đình em N.Đ.S. (SN 2008) ở phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình chìm trong không khí tang thương. Hay tin nam sinh gặp nạn, người thân, bạn bè, hàng xóm đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình.

Ngay sau khi nắm được thông tin, đại diện phường Thiên Trường cũng đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau, đồng thời phối hợp, hỗ trợ gia đình trong những công việc cần thiết để lo hậu sự cho em.

Lễ tang em N.Đ.S. được tổ chức tại quê nhà.

Trước đó, chiều 17/9, gia đình nhận tin S. mất tích, nghi do bị nước cuốn xuống cống thoát nước tại phố Viên, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội. Ngay sau đó, mẹ em cùng người thân lập tức từ quê lên Hà Nội.

Suốt đêm, gia đình chờ tin từ lực lượng tìm kiếm. Những người hàng xóm ở quê cũng liên tục gọi điện hỏi thăm, mong có phép màu xảy ra. Đến trưa 18/9, sau khoảng 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể S. tại một cống nước ven sông Nhuệ. Nhận tin, mẹ nam sinh đã ngã gục xuống.

Đại diện phường Thiên Trường đến chia buồn, thăm hỏi gia đình.

Mong muốn đỗ đại học để sau này có công việc ổn định, đỡ đần mẹ

Bà Đỗ Thị Miện (SN 1962, trú phường Thiên Trường), bà ngoại của S., vẫn chưa thể tin những gì đã xảy ra với cháu mình.

Bà Miện nghẹn ngào kể, bố mẹ S. sinh được hai con trai, S. là anh, còn em trai đang học lớp 11. Bố S. vốn ốm yếu rồi mất sớm, gánh nặng kinh tế dồn cả lên vai mẹ. Với đồng lương công nhân may eo hẹp, mẹ S. phải chắt chiu từng khoản để lo cho các con.

Hiểu hoàn cảnh gia đình, S. luôn cố gắng học tập với mong muốn đỗ đại học để sau này có công việc ổn định, tự lo cho bản thân và đỡ đần mẹ.

Theo bà Miện, S. rất ngoan và thương mẹ. Em từng có nguyện vọng thi vào một trường quân đội bởi em nghĩ nếu trúng tuyển sẽ giảm được gánh nặng học phí cho gia đình.

S. thiếu 0,5 điểm để đỗ vào trường quân đội nên đã nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Thế nhưng, chỉ 2 tuần sau khi bước vào giảng đường đại học, S. đã gặp nạn và mãi mãi không thể trở về.

“Chủ nhật tuần trước, S. đi xe máy từ Hà Nội về quê thăm gia đình. Cháu vừa về đã nói với mẹ: ‘Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Con chỉ thích ăn cơm mẹ nấu thôi’. Cháu còn nói sẽ học đại học để sau này lo cho mẹ. Vậy mà...”, bà Miện nghẹn ngào kể.

Bà Trần Thị Huệ (SN 1967), một người hàng xóm, cho biết khi nghe tin S. gặp nạn, cả xóm ai nấy đều xót thương. Không ai bảo ai, mọi người cùng nhau đến giúp gia đình lo hậu sự cho S. được chu toàn.

“Cháu S. ngoan, lễ phép, ai trong xóm cũng quý. Bố mất sớm, gia đình lại khó khăn nên S. luôn cố gắng học hành. Tôi nhớ nhất lần chụp ảnh kỷ yếu lớp 12, cháu không có giày nên phải sang mượn giày của chồng tôi để đi.

Hôm nghe tin S. nghi bị nước cuốn xuống cống, tôi đang đi làm nhưng nóng ruột, liên tục gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình. Tôi chỉ mong có một phép màu. Nhưng rồi phép màu đã không xảy ra...", bà Huệ nghẹn lời.

Khu vực miệng cống nơi tìm thấy chiếc xe của nam sinh viên. Ảnh cắt từ clip.

Như đã đưa tin, khoảng 10h ngày 17/9, tại khu vực cuối đường phố Viên, hướng vào khu B của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, người dân phát hiện một xe máy cũ kiểu dáng Honda Wave, màu xanh đen, biển số 18F5-55xx nằm trên miệng cống thoát nước. Xung quanh là tuyến đường ngập nước, không có người qua lại.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Đông Ngạc phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm chủ xe là một nam sinh viên. Khoảng 11h30 ngày 18/9, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh viên tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên. Đây là vị trí thoát nước từ khu vực nam sinh viên mất tích ra sông Nhuệ.

Xuyên đêm lần theo dòng nước tìm nam sinh viên Chia sẻ về quá trình tìm kiếm nam sinh viên, anh Trần Văn Cương, Đội trưởng Đội cứu hộ Hồ Ghềnh Chè (Thái Nguyên) cho biết, khoảng 20h ngày 17/9, sau khi nhận được tin báo và đề nghị hỗ trợ từ gia đình nạn nhân, 7 thành viên của đội lập tức xuất phát từ Thái Nguyên đến Hà Nội. Khoảng 22h ngày 17/9, đội có mặt tại hiện trường và bắt đầu tìm kiếm. Các thành viên chia thành nhiều nhóm tìm kiếm. Trong đó, một nhóm rà soát bên ngoài cửa cống, khu vực giáp sông Nhuệ. Theo anh Cương, các thành viên vừa thương cảm trước hoàn cảnh của gia đình nạn nhân, vừa xác định đây là một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Thời điểm đó, chưa ai có thể xác định chính xác nạn nhân bị nước cuốn xuống hệ thống cống hay đã trôi ra sông Nhuệ. Việc tìm kiếm diễn ra xuyên đêm trong điều kiện cống rộng, dòng nước đổ ra sông Nhuệ chảy xiết. Đến sáng 18/9, sau khi được lực lượng chức năng cho phép, đội tiếp tục chia nhau kiểm tra từng khu vực, mở các nắp cống và khơi thông dòng chảy. Cuối cùng, trưa cùng ngày, sau hơn 12 giờ tìm kiếm, đội cứu hộ phát hiện nạn nhân tại miệng cống thoát nước ra sông Nhuệ. Từ vị trí được cho là nạn nhân bị cuốn xuống cống đến nơi tìm thấy cách nhau hơn 1km. “Cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy bạn ấy để bạn ấy về với gia đình”, anh Cương chia sẻ.

Trọng Tùng