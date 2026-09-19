Nhánh cây rơi trúng xe buýt, văng xuống đường khiến một người tử vong

Tối 18/9, lực lượng chức năng phường Chợ Quán (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nhánh cây rơi trúng hai người đi xe máy khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ nhánh cây rơi trúng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h25 cùng ngày, một nhánh cây lớn trên đường An Dương Vương, phường Chợ Quán bất ngờ rơi xuống đường.

Nhánh cây rơi trúng một xe buýt đang lưu thông, sau đó văng xuống đường và trúng hai vợ chồng đi xe máy.

Cú va chạm khiến cả hai ngã xuống đường. Người chồng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Người vợ bị thương, được đưa đến Bệnh viện An Bình để điều trị.

Lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông L.V.D (59 tuổi, quê Ninh Bình). Thời điểm xảy ra vụ việc, ông D chở vợ là bà D.T.T (57 tuổi) bằng xe máy.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường, phối hợp xử lý vụ việc, dọn dẹp cây xanh để đảm bảo giao thông.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực có mưa lớn kèm gió mạnh.

Lãnh đạo phường Chợ Quán cũng đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.