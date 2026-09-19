Đồng Tháp: Tổng duyệt phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2026

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Tham dự buổi tổng duyệt có Đại tá Trần Văn Tròn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy diễn tập phương án; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và gần 400 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên thuộc các lực lượng tham gia diễn tập.

Nội dung diễn tập gồm 2 tình huống: Giả định, cháy tàu chở xăng, dầu đang neo đậu tại cầu tàu và sự cố tại bể chứa dầu Diesel của kho xăng dầu. Ngay khi tình huống xảy ra, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở triển khai chữa cháy ban đầu và báo tin cho lực lượng Công an.

Diễn tập diễn biến chữa cháy trên sông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng Quân sự, Y tế, chính quyền và Công an phường Thới Sơn triển khai chữa cháy, cấp cứu người bị nạn, hướng dẫn người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông khu vực xung quanh.

Buổi tổng duyệt kết thúc với việc các lực lượng hoàn thành xử lý hai tình huống đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia.

Chương trình diễn tập chính thức phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện năm 2026 sẽ được tổ chức vào thứ Hai, ngày 21-9.