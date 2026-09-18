Khởi tố đối tượng dựng chuyện bán nhà đất để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 18.9, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị này vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Danh tính đối tượng là Nguyễn Thanh Dung (SN 1991), trú tại Tổ dân phố Tân Quang 16, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Theo điều tra, năm 2025, Dung đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc bản thân đang sở hữu nhà, đất và đang có nhu cầu chuyển nhượng.

Do đó, nhiều người tin là thật và đã chuyển tiền cho Dung để “đặt cọc” mua nhà, đất.

Bằng thủ đoạn trên, bước đầu cơ quan điều tra xác định người này đã chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng của bị hại.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.