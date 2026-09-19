Hình ảnh công an khám xét khẩn cấp nơi ở giang hồ cộm cán 'Đức Cộng' ở Ninh Bình

Ngày 18/9, Công an tỉnh Ninh Bình công bố hình ảnh quá trình bắt giữ, khám xét nơi ở của Nguyễn Minh Đức (SN 1981, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Cơ quan Công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng “Đức Cộng”. Ảnh: CACC

Trước đó, căn cứ tài liệu thu thập được, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an phường Nam Định và các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ hành vi của Đức.

Ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Đức để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Cơ quan công an đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng các vật chứng liên quan.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Minh Đức là đối tượng hình sự cộm cán, có 8 tiền án và 1 tiền sự về các tội Gây rối trật tự công cộng, Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ.

Đối tượng "Đức cộng" bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Đức từng cầm đầu băng nhóm "Đức Cộng". Sau khi chấp hành xong án phạt tù, người này sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, trong đó có Facebook "Gà Rừng", "Đức Cộng Nam Định" và TikTok "Đức Cộng Nam Định".

Các tài khoản này có tổng cộng hơn 115.000 người theo dõi. Theo cơ quan công an, Đức thường xuyên đăng tải, livestream nội dung liên quan quá khứ vi phạm pháp luật và xây dựng hình ảnh "giang hồ mạng". Vụ việc tiếp tục được Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ.