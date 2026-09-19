Khởi tố nhóm đối tượng về tội cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Trước đó, vào ngày 11 và 12/5/2026, trên đường về nhà, V.A.T, sinh năm 2010, trú tại xã Mường Cơi, điều khiển xe mô tô chở Vàng A Tếnh do nghi ngờ bị nhóm của Đinh Mạnh Quân đuổi đánh, nên Vàng A Tếnh đã có hành vi sử dụng ná cao su (Vũ khí thô sơ) để bắn gây thương tích cho Đinh Mạnh Quân. Sau đó Đinh Mạnh Quân, Trần Đình Hùng, Nguyễn Quốc An, Đ.Đ.T, N.T.N, Đ.T.D đã có hành vi dùng đá, kiếm để đánh gây thương tích cho V.A.T và Vàng A Tếnh. Hậu quả V.A.T bị thương tích 62%, Tếnh bị thương tích 35%.

Hung khí các đối tượng sử dụng

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.