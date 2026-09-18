Công an TP Hải Phòng liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng truy nã

Nguyễn Thị Giỏi bị bắt giữ sau gần 24 năm trốn truy nã.

Chiều 17/9/2026, tại tổ dân phố Ngũ Lão, phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an phường Bạch Đằng bắt giữ Nguyễn Thị Giỏi (SN 1953, trú tại phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền cũ, TP Hải Phòng).

Nguyễn Thị Giỏi bị Phòng Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng (cũ) ra quyết định truy nã ngày 13/12/2002 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau gần 24 năm lẩn trốn, thay đổi nơi cư trú, Nguyễn Thị Giỏi đã bị lực lượng Công an xác minh tung tích, tổ chức bắt giữ.

Trước đó, vào 16h ngày 12/9/2026, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, TP Hà Nội, Công an phường Lê Chân phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) bắt giữ Bùi Thị Hồng Ngọc (SN 1989, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng).

Đối tượng Bùi Thị Hồng Ngọc.

Ngọc bị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã ngày 28/2/2020 liên quan đến tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau thời gian lẩn trốn tại Hồng Kông (Trung Quốc), khi trở về Việt Nam, Ngọc bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cũng trong tháng 9/2026, Công an phường Lê Chân phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) kiểm tra, bắt giữ Chen Yihao (SN 1991, trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) tại một chung cư trên địa bàn phường Lê Chân.

Chen Yihao bị Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc truy nã từ ngày 21/3/2024 về hành vi buôn lậu hàng hóa.

Công an phường Lê Chân đã hoàn thiện thủ tục, bàn giao Bùi Thị Hồng Ngọc và Chen Yihao cho các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý theo quy định.