Cảnh sát Thái Lan đột kích căn biệt thự sang trọng, bắt giữ 14 nghi phạm lừa đảo

Một băng nhóm lừa đảo qua điện thoại bị cảnh sát Thái Lan triệt phá. Ảnh minh họa: NATION

Hôm 16-9, cảnh sát đã đột kích một căn biệt thự sang trọng ở Bangkok, được cho là nơi hoạt động của nhóm lừa đảo qua điện thoại. Trong số 14 nghi phạm có 4 người Nhật và 4 người Trung Quốc.

Cảnh sát đã thu giữ thẻ cảnh sát Nhật Bản giả. Họ cũng phát hiện các bản hướng dẫn bằng tiếng Nhật được cho là dùng để thực hiện hành vi lừa đảo. Theo cảnh sát, nhóm này giả danh cảnh sát Nhật Bản.

Các nghi phạm được cho là đã nói với các nạn nhân rằng có bưu kiện chứa hàng hóa bất hợp pháp được gửi dưới tên của họ. Sau đó, chúng cáo buộc các nạn nhân có liên quan đến những giao dịch đáng ngờ và yêu cầu họ chuyển tiền để phục vụ việc kiểm tra.

Cảnh sát cho biết căn biệt thự được thuê với giá khoảng 27.000 USD mỗi tháng. Vụ việc được phát hiện sau khi người dân địa phương báo với cảnh sát về việc có nhiều người nước ngoài ra vào căn biệt thự một cách đáng ngờ.

Cảnh sát Thái Lan cho rằng còn có những thành viên khác liên quan đến đường dây này và đang phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản để điều tra.

Theo NHK