Niềm vui từ những đổi thay

An cư - động lực vươn lên

Thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, gia đình 4 nhân khẩu của anh Kim Thanh Ðoàn (Khóm 15, phường Láng Tròn) nhiều năm sống dựa vào tiền công làm thuê thời vụ. Thu nhập bấp bênh nên việc sửa chữa nhà, phát triển kinh tế luôn là nỗi lo của vợ chồng anh.

Tháng 5/2026, Hội Nông dân phường Láng Tròn hỗ trợ anh 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để đầu tư chăn nuôi heo. Sau vài tháng, đàn heo xuất bán, anh giữ lại một con heo giống để gây đàn, từng bước tạo sinh kế.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh, chúc lễ Sene Dolta năm 2026 tại chùa Ngan Dừa, Xã Hồng Dân.

Ðến tháng 7/2026, gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà Ðại đoàn kết. Có nhà mới, có hướng phát triển kinh tế, vợ chồng anh thêm động lực vươn lên.

Anh Kim Thanh Ðoàn xúc động: “Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương nên gia đình tôi có thêm thu nhập, được sống trong ngôi nhà kiên cố. Lễ Sene Dolta năm nay vì thế càng thêm ý nghĩa, trọn vẹn niềm vui”.

Tại ấp Phú Tân, xã Ninh Quới, niềm vui đón lễ hoà cùng không khí phấn khởi sau vụ thu hoạch lúa. Nhiều gia đình tranh thủ chỉnh trang nhà cửa, chuẩn bị lễ vật, sum họp người thân.

Anh Hồ Na cho biết: “Nhờ có thêm thu nhập từ vụ lúa nên gia đình có điều kiện chuẩn bị lễ tươm tất hơn. Cuộc sống của người dân bây giờ đổi khác, bà con ngày càng có điều kiện chăm lo cho gia đình và tham gia các hoạt động cộng đồng”.

Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Trưởng ấp Phú Tân, cho biết, địa bàn hiện có 225 hộ Khmer. Từ đầu năm đến nay, nhiều hộ được hỗ trợ sinh kế thông qua các mô hình chăn nuôi, trồng lúa, mua bán nhỏ; các gia đình khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng nhà Ðại đoàn kết. Những hỗ trợ thiết thực giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Ðồng chí Trần Hữu Phước, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, trao quà của Tỉnh uỷ, HÐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho các thành viên Ban Quản trị chùa Cosdon, xã Vĩnh Phước.

Tại ấp Bình Bảo, xã Vĩnh Phước, bà con tất bật chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh khuôn viên chùa, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ. Không khí rộn ràng lan khắp phum sóc, mang đậm màu sắc lễ hội truyền thống.

Ðại đức Thạch Dương Trung, trụ trì chùa Cosdon, cho biết, sự quan tâm của tỉnh và chính quyền địa phương đối với giáo dục, giao thông và đời sống tạo thêm điều kiện để đồng bào Khmer phát triển. Thời gian tới, Ban Quản trị chùa vận động chư tăng, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gìn giữ tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hoá Khmer, chung sức xây dựng quê hương ngày càng ấm no.

Chung tay chăm lo đời sống đồng bào

Cà Mau có hơn 157 ngàn người dân tộc thiểu số, chiếm hơn 5% dân số toàn tỉnh. Trong đó, đồng bào Khmer có hơn 126 ngàn người. Thời gian qua, tỉnh triển khai nhiều chính sách giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở, tạo sinh kế, đầu tư hạ tầng và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cho đồng bào Khmer. Các chùa Khmer được quan tâm sửa chữa, nâng cấp; việc dạy chữ Khmer được chú trọng, gìn giữ tiếng nói, chữ viết và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống.

Theo đó, trước lễ Sene Dolta năm 2026, UBND tỉnh có công văn yêu cầu các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách dân tộc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa ngày lễ, vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hoá, tích cực lao động, sản xuất và tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Bà Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, trao quà của Tỉnh uỷ, HÐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các gia đình chính sách tại chùa Cosdon, xã Vĩnh Phước.

Những ngày trước lễ, các đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HÐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cùng các ngành, địa phương đến thăm, chúc mừng các chùa Khmer, chức sắc, sư sãi, người có uy tín và gia đình chính sách.

Thăm chùa Cosdon (xã Vĩnh Phước) và chùa Ðìa Muồng (xã Phước Long), đồng chí Trần Hữu Phước, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, bày tỏ vui mừng trước không khí đón lễ đầm ấm và những chuyển biến tích cực trong đời sống đồng bào. Ðồng chí ghi nhận những đóng góp của chư tăng, Ban Quản trị chùa và đồng bào phật tử đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời mong muốn đồng bào phát huy tinh thần đoàn kết, gìn giữ tiếng nói, chữ viết, bản sắc văn hoá Khmer, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng quê hương.

Lễ Sene Dolta năm nay mang theo niềm vui về cuộc sống ngày càng khởi sắc. Từ những ngôi nhà mới, mô hình sinh kế được duy trì đến sự gắn kết trong sinh hoạt văn hoá cộng đồng, tất cả vun đắp tinh thần đoàn kết, nghĩa tình. Sự chăm lo của các cấp, các ngành cùng tinh thần cần cù, ý chí vươn lên của đồng bào là nền tảng vững chắc để đồng bào dân tộc xây dựng cuộc sống ấm no, giữ gìn bản sắc văn hoá và bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.