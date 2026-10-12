Bình Điền và 5 năm nối dài sức sống di sản Đua bò Bảy Núi

Lãnh đạo tỉnh An Giang phát biểu khai mạc Hội Đua bò Bảy Núi lần thứ 31 năm 2026. (Ảnh: BFC)

Từ đường cày ấm no đến vó bò kiêu hãnh trên đất Thất Sơn

Hình thành từ phong tục tập quán dân gian trong dịp lễ Sene Dolta (lễ báo hiếu tổ tiên) của đồng bào Khmer, Hội Đua bò Bảy Núi An Giang không thuần túy là một cuộc tranh tài thể thao. Hội đua vốn là trò chơi độc đáo diễn ra ngay trên những thửa ruộng ngập nước sau khi bà con hoàn thành vụ cấy. Bò đua chính là những “bạn đồng hành” cày cấy siêng năng hàng ngày của người nông dân Khmer. Dưới bàn tay chăm sóc ân cần và sự gắn bó khăng khít, những đôi bò hiền lành trên đồng ruộng đã trở thành những “chiến binh” dũng mãnh, bứt phá ngoạn mục trên sân đua trong tiếng hò reo vang dội của hàng vạn khán giả.

Sự chuyển mình từ nét sinh hoạt lao động đời thường thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia chính là minh chứng cho sức sống kiên cường và tinh thần yêu lao động của con người vùng đất Nam Bộ.

Là doanh nghiệp gắn bó trọn vẹn với hơi thở của dòng sông, tấc đất miền Tây hơn nửa thế kỷ qua, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền thấu hiểu sâu sắc rằng: Đằng sau một mùa đua bò rộn rã tiếng cười là những vụ mùa no ấm, và đằng sau những đôi bò khỏe mạnh dẻo dai là sự trăn trở, tần tảo của người nông dân trên từng thửa ruộng.

Rộn ràng lễ khai mạc Hội Đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026 tại sân đua xã An Cư. (Ảnh: BFC)

Tiếp sức cho di sản vươn xa từ sự thấu hiểu

Hội Đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 năm 2026 vừa diễn ra kịch tính và trọn vẹn tại sân đua xã An Cư. 64 đôi bò xuất sắc nhất đại diện cho các phum sóc đã cống hiến những màn “xé nước” bứt phá ngẹt thở, khép lại với cúp vô địch và danh hiệu “Nài bò xuất sắc nhất” thuộc về ông Nguyễn Thành Tài (xã Núi Cấm).

Thành công rực rỡ của mùa giải năm nay tiếp tục ghi dấu chặng đường 5 năm liên tiếp đồng hành của Phân bón Bình Điền. Không dừng lại ở việc hỗ trợ kinh phí hay đóng góp tài trợ thuần túy, Bình Điền đến với hội đua bằng tâm thế của một người bạn đồng hành gắn bó cùng nông nghiệp.

Hội đua bò Bảy Núi lần thứ 31 năm 2026 thu hút 64 đôi bò xuất sắc vượt qua vòng loại địa phương tham gia tranh tài. (Ảnh: BFC)

Chính sự tiếp sức đều đặn của Bình Điền qua các mùa giải đã góp phần giúp Ban Tổ chức chuẩn bị chu đáo hơn về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giải thưởng và quảng bá rộng rãi hình ảnh hội đua trên các kênh truyền hình lớn (HTV, ATV) cũng như các nền tảng số hiện đại. Qua đó, hình ảnh độc đáo của vùng đất Thất Sơn không chỉ lan tỏa khắp mọi miền đất nước mà còn chạm đến trái tim của đông đảo du khách quốc tế.

Ông Phan Văn Tâm – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền từng chia sẻ: “Bình Điền sinh ra từ nông nghiệp, lớn lên cùng người nông dân, vì thế, việc đóng góp vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, tinh thần của cộng đồng nông nghiệp là điều chúng tôi luôn tâm niệm như một trách nhiệm và nghĩa vụ từ trái tim.”

Khoảnh khắc đăng quang vinh quang của ông Nguyễn Thành Tài (xã Núi Cấm) – chủ nhân đôi bò xuất sắc đoạt cúp vô địch năm 2026. (Ảnh: BFC)

Bình Điền: Đồng hành cùng những “mùa vàng” trọn vẹn

Cam kết của Bình Điền với vùng đất Bảy Núi An Giang nói riêng và ĐBSCL nói chung là một hành trình toàn diện: Vừa chăm lo cho phần vật chất của vụ mùa, vừa nâng niu phần hồn của di sản.

Trên đồng ruộng, thương hiệu Phân bón Đầu Trâu luôn đi đầu trong việc nghiên cứu, cung cấp các giải pháp canh tác thông minh, ứng dụng tiến bộ khoa học để thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp bà con tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và thu về những “mùa vàng” bội thu.

Ban Tổ chức và Nhà tài trợ Công ty CP Phân bón Bình Điền trao giải cho gia đình ông Nguyễn Văn Lâm – chủ nhân đôi bò về nhì năm 2026. (Ảnh: BFC)

Trong đời sống văn hóa, Bình Điền luôn là người bạn đồng hành tin cậy cùng các hoạt động cộng đồng, chung tay gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, thắt chặt tình đoàn kết dân tộc và thúc đẩy du lịch địa phương phát triển.

Khi tiếng trống hội đua bò dần khép lại, bà con nông dân An Giang lại hân hoan trở về với nhịp sống sản xuất thường nhật. Và trên những cánh đồng trải dài ngút ngàn của vùng đất Thất Sơn, Phân bón Bình Điền vẫn luôn ở đó – người bạn đồng hành tin cậy, cùng nâng niu từng hạt lúa, từng tấc đất, để những vụ mùa bội thu tiếp tục làm nền tảng nuôi dưỡng và đưa các giá trị di sản văn hóa Việt Nam vươn xa.

Ban Tổ chức trao hoa cho Đại diện Nhà tài trợ Công ty CP Phân bón Bình Điền. (Ảnh: BFC)