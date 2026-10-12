Không phải Sa Pa, Việt Nam có đỉnh núi cao 1.931 m từng lạnh -9°C, băng phủ trắng như châu Âu

Nằm giữa vùng núi Đông Bắc, đỉnh Phia Oắc (Phja Oắc) thuộc tỉnh Cao Bằng là một trong những địa điểm có khí hậu đặc biệt của miền núi phía Bắc.

Đỉnh núi này có mùa đông rất khác thường, từng ghi nhận mức nhiệt xuống sâu dưới 0°C. (Ảnh: (Ảnh: Viet Feeling Travel).

Với độ cao 1.931 m so với mực nước biển, nơi đây phần lớn thời gian trong năm được bao phủ bởi rừng xanh, mây và sương mù. Tuy nhiên, khi những đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống vào mùa đông, cảnh quan trên đỉnh núi có thể thay đổi rõ rệt chỉ sau một đêm.

Khi nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0°C, cây cối, hàng rào, mặt đất và những bụi cỏ có thể bị phủ kín bởi lớp băng trắng. Những cành cây đóng băng, những lối đi phủ sương giá cùng khung cảnh núi rừng chìm trong màn sương lạnh tạo nên diện mạo khác biệt cho vùng núi cao này. Nhìn từ xa, toàn bộ khu vực có thời điểm mang vẻ đẹp tựa những miền núi phủ tuyết ở châu Âu.

Toàn cảnh Công viên địa chất Non nước Cao Bằng với địa hình hùng vĩ. (Ảnh: Cục Du lịch)

Phia Oắc nằm trong khu vực Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén, nơi có địa hình núi cao, độ ẩm lớn và hệ sinh thái rừng đặc trưng. Không chỉ nổi bật bởi cảnh quan thiên nhiên, nơi đây còn được biết đến với những đợt rét sâu hiếm gặp ở Việt Nam.

Độ ẩm cao kết hợp mưa rét và gió mạnh khiến hơi nước đóng băng khi tiếp xúc với cây cối, lan can và mặt đất, phủ trắng cả khu vực. (Ảnh: Viet Feeling Travel)

Ngày 8/1/2021, nhiệt độ tại khu vực đỉnh núi từng xuống tới -9°C, khiến băng giá xuất hiện trên diện rộng, phủ trắng cành cây và mặt đất.

Hiện tượng này tiếp tục được ghi nhận trong những mùa đông sau đó. Đầu tháng 1/2026, nhiệt độ tại khu vực Phia Oắc giảm xuống khoảng -3°C, kết hợp với độ ẩm cao, mưa rét và gió mạnh khiến hơi nước đóng băng khi tiếp xúc với cây cối, lan can và mặt đất. Cảnh tượng băng giá bao phủ núi rừng một lần nữa thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Tuy nhiên, băng giá tại Phia Oắc không xuất hiện cố định hằng năm và cũng không kéo dài liên tục. Hiện tượng này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có nhiệt độ, độ ẩm, mưa phùn và cường độ của từng đợt không khí lạnh.

Bởi vậy, những ngày đỉnh núi chuyển trắng vì băng giá thường được xem là thời điểm đặc biệt, mang đến diện mạo khác lạ cho vùng núi Cao Bằng.