Trong tâm lý người làm bếp, một bữa cơm tươm tất là phải đậm đà, chuẩn vị để người thân ăn ngon miệng. Sự chăm chút cho từng bát nước chấm hay nồi cá kho là cách người đầu bếp thể hiện sự khéo léo. Thế nhưng, thói quen ăn uống này lại vô tình gây áp lực lên hệ tim mạch và thận của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người cao tuổi.

4 thói quen nấu nướng thừa muối cần thay đổi ngay để bảo vệ sức khỏe gia đình

1. Nêm gia vị theo thói quen và không dùng muỗng định lượng

Đại đa số người nội trợ khi nấu nướng đều ước lượng gia vị bằng mắt hoặc nêm theo cảm tính. Khi kho cá, kho thịt hay nấu canh, nhiều người quen tay rót thẳng nước mắm từ chai hoặc bốc nhúm gia vị bỏ vào nồi đến khi nếm thấy vừa miệng.

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng việc nếm thức ăn khi đang đun sôi trên bếp rất dễ đánh lừa vị giác. Nhiệt độ cao làm giảm độ nhạy của lưỡi, khiến chúng ta có xu hướng nêm đậm hơn nhu cầu thực tế. Việc thiếu chiếc muỗng định lượng khiến lượng muối nạp vào cơ thể hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.

Thói quen nêm nếm muối trực tiếp bằng tay hoặc nêm gia vị theo cảm tính khi nấu ăn là một trong những nguyên nhân khiến bữa cơm gia đình dễ bị thừa muối. Ảnh minh họa: Shutterstock

2. Quá lạm dụng hạt nêm và các loại gia vị tổng hợp

Nhiều gia đình hiện nay có xu hướng bớt dùng muối hạt, nước mắm truyền thống mà chuyển sang dùng hạt nêm, gia vị đóng gói sẵn vì sự tiện lợi. Không ít người nghĩ rằng hạt nêm không mặn như muối nên có thể cho thoải mái.

Đây là một sai lầm phổ biến. Trong thành phần của hạt nêm, bột ngọt hay các loại nước xốt đóng chai luôn chứa lượng muối natri rất lớn để bảo quản và tạo vị. Việc kết hợp nhiều loại gia vị tổng hợp trong cùng một món ăn khiến đĩa rau xào hay bát canh tưởng như thanh đạm thực chất lại ngậm rất nhiều muối.

3. Nêm thêm gia vị vào nước luộc thịt, luộc rau

Bát canh là món ăn không thể thiếu trên mâm cơm Việt. Để tiết kiệm thời gian, người làm bếp hay tận dụng nước luộc gà, luộc thịt hoặc rau để làm canh, sau đó nêm thêm bột canh, nước mắm cho đậm đà.

Thực tế, bản thân trong thịt, cá hay rau củ đã có sẵn một lượng natri tự nhiên. Khi luộc, lượng vi chất này hòa tan ra nước. Việc chúng ta tiếp tục nêm thêm bột canh vào bát nước luộc vô tình làm tăng gấp đôi lượng muối trong một món ăn vốn dĩ rất nhẹ nhàng.

4. Mâm cơm luôn kèm đĩa dưa cà muối và bát nước mắm nguyên chất

Thói quen quen thuộc của nhiều gia đình là mâm cơm phải có dưa muối, cà pháo để "đưa cơm". Đồng thời, dù món ăn đã kho hay xào đậm vị, giữa mâm lúc nào cũng đặt thêm bát nước mắm tỏi ớt để chấm thêm.

Dưa, cà muối là những món được chế biến bằng lượng muối nồng độ cao để lên men. Việc ăn dưa cà kết hợp với thói quen chấm ngập thức ăn vào bát nước mắm khiến lượng muối nạp vào cơ thể sau mỗi bữa ăn tăng vọt mà ít ai chú ý.

Lời khuyên từ chuyên gia: Tập thói quen "giảm một nửa muối"

Trao đổi về thực trạng này, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm (Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết: "Đại đa số người dân đều nghĩ mình ăn nhạt vì không ăn trực tiếp các món quá mặn. Nhưng thực tế, muối ẩn nấp rất kỹ trong các loại gia vị tổng hợp, nước xốt và dưa muối. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày (tương đương một thìa cà phê nhỏ). Tuy nhiên, người Việt đang ăn trung bình khoảng 9,4g muối/ngày, tức là gấp đôi mức cho phép".

Chuyên gia cảnh báo, việc ăn thừa muối kéo dài là nguyên nhân thầm lặng dẫn đến bệnh cao huyết áp, tai biến mạch máu nấu và suy thận mãn tính. Để bảo vệ sức khỏe gia đình, người nội trợ nên thay đổi từ những chi tiết nhỏ:

Luôn sử dụng muỗng định lượng khi nêm nếm thay vì ước lượng cảm tính.

Ưu tiên các món hấp, luộc thay vì kho đậm hay rim cháy cạnh.

Tập thói quen nếm thức ăn khi đã nhấc nồi ra khỏi bếp và giảm bớt các bát nước chấm đậm đặc trên mâm cơm.